Triệu tập nhiều đối tượng trong vụ nổ súng ở Đắk Nông

Ông Lộc cũng thông tin: UBND tỉnh đã ra thông cáo báo chí về vụ việc nổ súng xảy ra tại huyện Tuy Đức và sẽ cho đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan báo chí nắm bắt, cập nhật thông tin chính xác nhất.

Cùng ngày, theo nguồn tin PV nắm được, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã triệu tập nhiều nhân chứng liên quan đến vụ nổ súng để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân. Trong số này, cơ quan điều tra đã tạm giữ HVT (trú xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp, chủ vườn điều bị san ủi) và ĐVH (sinh năm 1976, đang sinh sống tại khu vực dự án của Công ty Long Sơn). Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nhà ĐVH 10 khẩu súng tự chế.

Sáng cùng ngày, sau nhiều giờ lội bộ, PV tiếp cận hiện trường khu vực xảy ra vụ nổ súng vào sáng 23-10 khiến 18 người thương vong. Theo ghi nhận, có hai thi thể nằm giữa vườn điều, gần với chòi gỗ của gia đình ông ĐVH và một thi thể nằm gần chòi gỗ của gia đình ông HVT (cùng ở tiểu khu 1535). Tại vườn điều gần nhà ông H. còn nhiều vết máu và các dụng cụ bảo vệ của công nhân Công ty Long Sơn. Còn tại khu vực gần nhà ông HVT có hai thi thể nằm cạnh hai máy san ủi lớn. Khu rẫy có hàng chục cây điều khoảng 10 năm tuổi bị máy ủi đổ ngổn ngang.

Bà MTK (vợ ông H.) kể lại: Sáng ngày xảy ra vụ việc, vợ chồng bà thức dậy đã thấy rất đông người của Công ty Long Sơn quanh nhà. Khi xảy ra xung đột, do quá sợ hãi nên bà vội ôm con chạy trốn vào rừng. Đến khi trở về nhà thì đã thấy xảy ra án mạng.

Cũng theo bà K., ông bà sinh sống tại khu vực này từ năm 2006. Vào năm 2008, khi công ty được giao đất tại đây thì giữa gia đình bà và công ty liên tục xảy ra xung đột.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đến chiều qua đoàn công tác mới vào được hiện trường do trời mưa liên tục, đường đi lại rất khó khăn.

“Đến thời điểm này, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn thành. Thi thể các nạn nhân tử vong đã được bàn giao cho Công ty Long Sơn để lo mai táng. Các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để sớm khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật” - ông Cường thông tin.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Chương, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết ngay khi xảy ra sự việc, công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng chặn các ngả đường để bắt các nghi can gây ra vụ nổ súng, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước truy tìm các đối tượng ở địa bàn các huyện giáp ranh như Bù Gia Mập, Bù Đăng...

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ.



Đường đi vào xã Tuy Đức.



Một số vật dụng sót lại sau vụ xung đột.



Vườn điều bị ủi đổ của người dân.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng.