Trinh sát kể chuyện: Phá án trước giao thừa

Vụ cướp táo tợn

Lúc đó là 10 giờ ngày 3-2-2008, chị Trần Bạch Điệp, trú ở khu nhà cao tầng ở bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cùng cậu con trai 3 tuổi và người giúp việc là chị Hoa đang ở trong nhà thì có tiếng chuông. Chị Hoa vừa mở cửa thì có 3 đối tượng (trong đó có 2 tên đội mũ len, đeo khẩu trang kín mặt) đẩy cửa xông vào, dùng dao khống chế chị Hoa và chị Điệp, vừa quát “Chúng tao chỉ cần tiền”. Dù rất hoảng sợ, nhưng chị Điệp cố trấn tĩnh bảo con trai:

“Các anh ấy chơi trò siêu nhân đấy” để cháu không kêu la hoảng loạn, tránh sự manh động của bọn cướp, rồi lấy số tiền 5,5 triệu đồng trong túi áo đang mặc đưa cho chúng. 3 tên cướp tiếp tục dồn chị Hoa, chị Điệp và cậu con trai vào phòng ngủ, bắt họ nằm lên giường, dùng băng dính mang theo trói 2 tay của chị Điệp và Hoa ra phía sau rồi lấy quần áo nhét vào miệng họ và dùng băng dính bịt chặt.

Sau khi lục soát tài sản trong nhà, bọn cướp lấy thêm được 1,7 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Do vội bọn cướp quấn băng dính vòng quanh tay áo lỏng nên Hoa đã rút được tay ra khỏi dây trói và cởi trói cho chị Điệp. Ngay sau đó, chị Điệp đã gọi điện báo bảo vệ khu nhà nhưng bọn cướp đã mất dạng...

Nhận được điện báo của Công an phường Hoàng Liệt, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quậnHoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP khẩn trương có mặt tại hiện trường. Xem xét toàn bộ hiện trường kết hợp với nắm tình hình, chúng tôi được biết, gia đình chị Điệp vốn khá giả, có xe ôtô riêng. Chồng chị Điệp hay đi công tác, trong nhà chỉ có mẹ con chị Điệp và người giúp việc. Để phòng ngừa bất trắc, các căn hộ trong khu nhà chị Điệp ở đều làm 2 lớp cửa.

Khi có chuông, nhận ra người quen qua song sắt cửa bên ngoài, chủ nhà mới mở cửa. Vào thời điểm xảy ra vụ án, người giúp việc là Lưu Thị Hoa vừa đón cậu con trai chị Điệp từ bên hàng xóm về, chưa kịp khóa cửa nên bọn cướp đã dễ dàng đột nhập gây án. Lúc đó, các hộ trong cùng tầng nhà của chị Điệp đều đóng cửa, nên không ai hay biết có vụ cướp vừa xảy ra...

7 phút trước giao thừa

Với quyết tâm cao nhất “Phải phá được vụ án trước Tết”, toàn bộ các trinh sát hình sự và điều tra viên cùng chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Hoàng Mai đã chia làm nhiều mũi, tiến hành rà soát triệt để hàng loạt các đối tượng hình sự, nghiện hút trong diện quản lý, đối tượng lang thang, đối tượng tỉnh ngoài hoạt động ở các khu vực công cộng trên địa bàn.

Đến sáng 30 Tết, mũi rà soát tại khu vực Bến xe phía Nam thu thập được thông tin: Trước khi xảy vụ cướp ở bán đảo Linh Đàm, tại khu vực bến xe trên có 3 đối tượng lang thang nhưng đã biến mất sau thời điểm xảy vụ án. Một trong số 3 đối tượng này nói giọng Hà Tĩnh, có đặc điểm giống tên cướp không bịt mặt...

Theo chỉ đạo của ban chuyên án, tôi cùng 2 trinh sát Đoàn Quang Thắng và Đặng Văn Chiêu khẩn trương lên đường tới Hà Tĩnh. Đến nơi, chúng tôi không tìm được đối tượng có nhận dạng trên. Không chịu quay về, chúng tôi xác minh qua công an địa phương. 17 giờ 30 phút cùng ngày, chúng tôi đã xác định có một đối tượng tên là Lê Đức Dũng (SN 1992) trú tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An có đặc điểm giống đối tượng gây án. Tới xã Nghi Liên, chúng tôi được biết Dũng đang học lớp 10 thì bỏ học.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, Dũng có vắng nhà, đến ngày 4-2 (28 tết), Dũng quay về, mang theo nhiều tiền… Ngay trong tối 30 Tết, Công an xã Nghi Liên và CAH Nghi Lộc đã nhiệt tình, hỗ trợ tổ công tác chúng tôi truy tìm và triệu tập đối tượng nghi vấn Lê Đức Dũng tới trụ sở để làm rõ việc liên quan.

Qua đấu tranh, Dũng đã thừa nhận là một trong số 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai vào trưa 27 Tết. Lúc này là 23h53 phút, chỉ còn 7 phút là tới Giao thừa, chúng tôi không khỏi vui mừng, điện báo về ban chuyên án “Một mắt xích của vụ án đã được khám phá”. Tuy nhiên, tên Dũng chưa khai cụ thể các tên đồng bọn.

Không “ăn Tết”

Sau khi thu hồi được tang vật, chúng tôi dẫn giải tên Dũng về Hà Nội ngay trong đêm 30 Tết. Sáng sớm mùng 1 Tết, chúng tôi về tới trụ sở Công an quận Hoàng Mai. Tại đây, qua đấu tranh, tên Dũng khai ra một tên đồng bọn là Trần Hải Đăng (SN 1980) trú ở khu tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, tên Đăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tập trung xác minh, đơn vị chúng tôi được biết tên này đang ẩn náu tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. Các trinh sát Lê Trọng Ngọc, Nguyễn Trọng Viên cùng Trung tá, Đội trưởng Nguyễn Văn Chuyên lên đường vào Hà Tĩnh ngay trong chiều 1 Tết.

24h cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ được tên Đăng và 6h sáng mùng 2 Tết đã dẫn giải tên Đăng ra Hà Nội. Củng cố lời khai của tên Dũng và tên Đăng, đơn vị chúng tôi đã làm rõ tên thứ 3 cùng tham gia gây án là Phạm Văn Long (SN 1978) có hộ khẩu thường trú ở tổ 16 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Long chính là đối tượng đã chủ động vạch kế hoạch cướp tài sản nhà chị Điệp.

Thông qua người quen, tên Long được biết kinh tế nhà chị Điệp khá giả, đã nảy ý định cướp tài sản. Sau khi “tăm, tia”, nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình chị Điệp, Long bàn bạc với Đăng và thông qua Đăng câu móc thêm Dũng (có họ xa với Đăng) từ Nghệ An ra để cùng gây án.

Tên Long đã chuẩn bị 2 con dao tông, 1 con dao chọc tiết lợn, mũ len trùm đầu, khẩu trang bịt mặt và găng tay cho cả bọn cũng như thống nhất tên gọi là Núi, Sông, Biển khi gây án nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Giờ đây, khi Tết đến, Xuân về, đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trong Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Hoàng Mai chúng tôi, Tết Mậu Tý 2008 là một dấu ấn khó quên, bởi tuy không được “ăn Tết” nhưng chúng tôi đã khám phá kết quả vụ trọng án, bắt giữ bọn tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân…

Theo Trung Hiếu (ANTĐ)