Trổ cửa đón oxy cho trung tâm hành chính Đà Nẵng?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một số viên chức của các sở, ngành cho hay thực tế tòa nhà TTHC không nóng, tuy nhiên có việc thiếu khí tươi và đôi lúc gây mệt mỏi. “Có thể do người ta bơm khí tươi không đảm bảo công suất, khối lượng hoặc không có sự điều chỉnh cho phù hợp trong từng thời điểm nên dẫn đến sự việc trên. Còn nắng nóng thì không có, vì cả tòa nhà có hệ thống máy lạnh” - một viên chức nói. Bà Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng) cho hay chưa ai đưa ra đánh giá nào về tòa nhà TTHC thiếu oxy hết. “Có thể trong môi trường làm việc ở độ cao nên nó ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của một số người. Ngành y tế cũng chưa nhận được văn bản nào đề cập đến việc thiếu oxy, không dễ chi để đánh giá được việc thiếu oxy hay không” - bà Yến nói. Nhưng bà Yến thừa nhận khi hoạt động, làm việc trong một tòa nhà có độ cao lớn thì dĩ nhiên sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến vấn đề sức khỏe. __________________________________ Tòa nhà TTHC TP Đà Nẵng được khởi công vào năm 2008, do Văn phòng UBND TP làm chủ đầu tư; tòa nhà do Mooyoung Architects & Engineers (Hàn Quốc) thiết kế; Công ty Apave Việt Nam và Đông Nam Á tư vấn…