Trời mưa, 200 hành khách bị kẹt tại Côn Đảo

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày 14 và 15/11, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trời khá âm u, có mưa nhỏ; trong đó, tại Côn Đảo còn có mây mù.



Tình trạng mây mù đã khiến có các chuyến bay đến và đi từ Côn Đảo tại sân bay Côn Sơn không thể thực hiện được, dẫn đến có khoảng 200 hành khách đang bị kẹt lại Côn Đảo.



Theo kế hoạch, ngày hôm qua 14/11 có một chuyến bay của hãng hàng không VASCO ra đón khoảng 80 hành khách tại Côn Đảo nhưng do áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu nên sân bay đã được lệnh đóng cửa từ sáng cùng ngày.



Ngày 15/11, sân bay mở cửa trở lại và theo kế hoạch, lúc 13 giờ 45 sẽ có một chuyến của hãng hàng không Air Mekong ra đón khách nhưng đến cuối buổi chiều, vẫn chưa có chuyến bay nào tới Côn Đảo khiến lượng khách trong 2 ngày kẹt lại sân bay này lên tới khoảng 200 người.



Đến cuối buổi chiều ngày 15/11, giao thông bằng đường không và đường thủy đi-đến Côn Đảo vẫn tiếp tục bị gián đoạn vì tàu chở khách Côn Đảo 09 và Côn Đảo 10 cũng được lệnh ngừng hoạt động do thời tiết xấu.



Theo TTXVN