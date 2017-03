Trộm cắp thuốc nổ đem bán, rủ nhau vào tù

Tối 24-2-2011, Công an huyện Phú Ninh bắt quả tang Long dùng xe máy vận chuyển trái phép 54,8 kg thuốc nổ công nghiệp. Quá trình điều tra, Long khai nhận vào tháng 10-2010, Long đi làm thuê tại huyện Đắk Glei (Kon Tum) và quen với Trà Việt Ân. Thông qua Ân, Long đã ba lần trộm cắp vật liệu nổ sau lán trại của Trần Văn Bắc (đang nhận khoan đá, nổ mìn để thi công đường Ngọc Hoàng tại địa bàn xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei) đem về bán cho Nguyễn Thanh Mười. Đây là số thuốc nổ khi thi công nổ mìn dư thừa, Bắc không đưa về nhập kho công ty mà đem cất giấu sau lán trại hơn 80 kg, trong đó bị chiếm đoạt hơn 67 kg, còn 13,3 kg Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Nam khám nghiệm hiện trường thu hồi được.

T.THĂNG