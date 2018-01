Trộm đột nhập Sở Công Thương nhưng... không lấy gì

Ngày 22-1, ông Trần Thanh Hải, Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, cho biết một tên trộm đã phá khóa, đột nhập nhiều phòng làm việc củaSở Công Thương tỉnh Nghệ An nhưng may mắn là không bị mất cắp tài liệu hay tài sản gì.



Trụ sở Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đêm 20-1, tên trộm đã đột nhập phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Tám - Giám đốc Sở và nhiều phòng làm việc của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. Khi bảo vệ phát hiện, tên trộm đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài.



Qua kiểm tra, phòng làm việc của ông Tám và các phòng ở Sở Công Thương tỉnh Nghệ An không bị mất tài sản, không bị mất tài liệu.

Khu vực tên trộm đột nhập các phòng ở Sở Công Thương tỉnh Nghệ An không có camera an ninh ghi lại.