Trộm hai gương chiếu hậu, nhận một năm tù giam

Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 20 tháng tù (do bị cáo trước đó đã bị TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xử phạt 10 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản).

Theo hồ sơ, khoảng nửa đêm 18-6-2013, Long rủ Nguyễn Văn Khánh đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi phạm tội, Long mượn xe máy của một người bạn chở Khánh đến trước nhà ông Nguyễn Đức Hưng (phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên). Lợi dụng đêm khuya, cả hai leo rào vào bên trong sân, dùng vít tháo hai chiếc gương chiếu hậu xe ô tô Toyota (trị giá hơn 14 triệu đồng) đem cất giấu. Đến sáng hôm sau, biết công an đang điều tra, sợ bị phát hiện nên Long nhờ người đem hai sản phẩm trộm cắp này giao nộp cho công an. Sau đó, Long bỏ trốn và tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản tại Đồng Nai. Riêng Khánh bị Công an TP Long Xuyên bắt tạm giam ngày 7-10-2013 để điều tra.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Mặt khác, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới so với những gì mà án sơ thẩm đã xem xét. Do vậy HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

DUY BÌNH