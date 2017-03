Trộm heo, gà để... "lót dạ" xem World Cup

Sáng 21-6, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết đã xác định Nguyễn Võ (SN 1986) và Ngô Quang Sơn (SN 1995) là thủ phạm vụ trộm 1 con heo rừng nặng khoảng 30 kg và gần 20 con gà trị giá khoảng 5 triệu đồng, tại nhà ông Nguyễn Xuân Thanh (SN 1948), ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Cả hai đều là hàng xóm của ông Thanh.

Vài ngày trước, do phát hiện 1 con heo rừng mất, còn đàn gà nuôi trong nhà ngày càng vơi đi, ông Thanh báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng.

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định thủ phạm của vụ trộm trên là Võ và Sơn. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do đói bụng vì thức khuya xem World Cup nên đã bắt trộm heo, gà làm thịt ăn lót dạ.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Tây Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý Võ và Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.