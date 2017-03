Trộm khỏa thân vào nhà

Mọi hoạt động TTHS được tiến hành bằng tiếng Việt. Những người tham gia tố tụng không biết hoặc không sử dụng thành thạo tiếng Việt có quyền thông qua người phiên dịch tìm hiểu hồ sơ, tham gia vào những hoạt động tố tụng và phát biểu tại phiên tòa bằng tiếng của dân tộc mình. Do vậy, các cơ quan THTT phải mời phiên dịch nếu bị can, bị cáo là người nước ngoài; người dân tộc ít người không biết tiếng Việt; người Việt bị khuyết tật câm, điếc bẩm sinh... Qua thực tiễn xét xử, chúng tôi có quan điểm khi xét xử các bị cáo là người nước ngoài hay người dân tộc ít người sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam cho dù họ nói họ am hiểu tiếng Việt, không cần phiên dịch thì các cơ quan THTT cần phải lập biên bản thể hiện ý chí của họ khi tham gia tố tụng... Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM)