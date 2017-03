Trộm máy lạnh, lãnh án tù

Đêm 27-2, Quyền leo lên mái nhà một cửa hàng tháo trộm máy điều hòa nhiệt độ. Hải và Đức ở dưới chờ giúp sức. Tháo được cục nóng, Quyền bảo Hải chở về trước. Đến khi tháo được cục nóng thứ hai, Quyền và Đức bị bắt giữ. Nghe tin, Hải gọi xe ôm đem tài sản chở đến cơ quan điều tra giao nộp rồi trốn khỏi địa phương. Sau đó, Hải bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo tòa, Quyền là người rủ rê, trực tiếp lấy trộm tài sản. Đức giúp sức tích cực. Hải phối hợp cùng thực hiện hành vi trộm cắp, dùng phương tiện của mình để vận chuyển tài sản đã chiếm đoạt. Tại tòa, các bị cáo lại quanh co chối tội, lời khai mâu thuẫn nhau càng tỏ rõ thái độ không thành khẩn, ngoan cố, xem thường pháp luật. Do đó cần xử phạt thật nghiêm để giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, xét gia đình hai bị cáo Quyền và Đức có công; Hải có hoàn cảnh khó khăn, vợ mới mất, con còn nhỏ, bị cáo đã từng có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương nên giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

DIỄM ANH