Trộm thẻ tín dụng mua gần 1 tỉ đồng tiền vé máy bay

Viện KSND tối cao truy tố bốn bị can gồm Mạch Hữu Tài (24 tuổi), Lê Ngọc Thái (23 tuổi), Trần Cao Vũ (21 tuổi), Nguyễn Trần Nhật Khương (28 tuổi) cùng trú tại TP.HCM về tội “trộm cắp tài sản”.



Viện KSND tối cao cáo buộc các bị can đã trộm cắp tiền từ hàng trăm thẻ tín dụng của các cá nhân nước ngoài để mua hơn 250 vé máy bay trị giá gần 1 tỉ đồng rồi bán cho một số người để lấy tiền, trong đó có người sử dụng vé để bay và có người không sử dụng được.



Hành vi của các bị can còn làm thiệt hại cho Hãng Hàng không quốc gia VN (VNA) do hãng này phải chi trả tiền cho khách hàng đã bị các bị can trộm cắp tiền.





Theo MINH QUANG (TT)