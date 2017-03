Trốn lệnh truy nã 3 năm để đi bán dâm

Như Pháp Luật TP HCM đưa tin tháng 2-2010, Phạm Thị Lĩnh (chủ nhà nghỉ Bến Thành, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) gặp Mơ đặt vấn đề: Mơ lừa đưa bán các thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi ra Thái Bình thì chị sẽ được trả công 2 triệu đồng/người. Mơ về bàn bạc với chồng là Vi Văn Mạo (27 tuổi) tìm thanh, thiếu nữ bán lấy tiền tiêu xài, làm giàu.

Mạo đồng ý và cùng Mơ lừa đưa em Ng.Th.H và L. Th.Th (cùng 16 tuổi, trú tại xã Thạch Ngàn) bán ra cho chủ chứa mại dâm tên Lĩnh ở Thái Bình lấy 4 triệu đồng. Tháng 4-2010, vợ chồng Mơ lừa đưa em V.Th.N (12 tuổi, 9 tháng) ra Thái Bình bán cho tú bà tên Liễu, tuy nhiên bà Liễu thấy cháu N còn nhỏ tuổi, chưa bán dâm được, nên không mua cháu N. Vợ chồng Mơ đưa cháu N về quê nhà thì bố, mẹ cháu N biết chuyện đã làm đơn tố cáo vợ chồng Mơ lên cơ quan công an.

Ngày 5-5-2010, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt khẩn cấp Mạo và Lĩnh thì Mơ nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Công an giải cứu được em H và Th từ động mại dân ở Thái Bình đưa về trao trả cho gia đình. Ngày 26-11-2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Mơ về tội mua bán người và mua bán trẻ em. Đầu năm 2011, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Mão 12 năm tù về tội mua bán trẻ em và tội mua bán người, Lĩnh 3 năm tù về tội mua bán người.

Sau ba năm trốn lệnh truy nã, ngày 31-10-2013, Mơ đến Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Mơ khai, thời gian trốn lệnh truy nã Mơ trốn vào các động mại dâm bên bãi biển Quất Lâm (Nam Định) và các tỉnh phía Bắc để bán dâm, rồi Mơ lấy chồng và đã sinh được con gái.

Đ.LAM