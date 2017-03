Trốn trại lại còn trộm cắp, án chồng án

Các phạm nhân trốn trại lãnh thêm án

Nguyễn Minh Hùng (từng có 5 tiền án tiền sự) được xác định là người khởi xướng, chủ mưu điều hành kế hoạch trốn trại đã bị tòa tuyên phạt mức án 5 năm tù. Cộng với việc sau khi trốn thoát khỏi trại giam, Hùng còn gây ra một vụ trộm cắp xe gắn máy nên phải lãnh thêm mức án 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, tổng cộng Hùng phải chịu hình phạt chung là 8 năm tù.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn Sida, cũng từng có 2 tiền án về tội phạm ma túy) bị tòa phạt 4 năm tù. Tổng hợp với mức hình phạt 3 năm tù của TAND quận Tân Phú, Tuấn chịu hình phạt chung là 7 năm tù.

Nhóm 6 bị cáo khác cùng tham gia vụ trốn trại với vai trò canh gác, đào, đổ đất… gồm: Phạm Bình Hùng, Huỳnh Hiếu Kem, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Quốc Tuấn và Vũ Chí Công cùng phải lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù. Riêng Trần Văn Lùn và Nguyễn Văn Giàu bị phạt 3 năm tù.

Các bị cáo còn phải tổng hợp hình phạt tù với bản án về hành vi phạm tội gây ra trước khi trốn trại.

Tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm đều là những can phạm đã gây án, bị Công an quận Tân Phú giam chung tại phòng số 6 để chờ điều tra, truy tố, xét xử. Ngày 12-10-2009, Hùng đã tập hợp tất cả 16 can phạm đang bị giam tại phòng số 6 để nói sẽ tổ chức trốn trại, nếu ai không đồng ý thì ngồi ra phía sau.

Do trước đó Vũ Anh Tuấn đã được vợ lén gửi vào trại một chiếc điện thoại di động nên Hùng sử dụng điện thoại này để liên lạc ra bên ngoài nhờ trợ giúp. Hùng đã điện thoại nhờ một phụ nữ tên Lan (cơ quan điều tra chưa xác minh được lai lịch) gửi vào trại cho Hùng lưỡi cưa sắt. Lợi dụng sự sơ hở trong kiểm soát của cán bộ quản giáo, Hùng đã nhận được 3 đoạn lưỡi cưa sắt giấu trong hộp quà thăm nuôi.

Ngày 13-10, Hùng đã phân công đồng bọn canh gác, còn mình dùng lưỡi cưa để cưa đứt hai song sắt buồng giam (do bình nước che khuất nên quản giáo không phát hiện được). Sau khi có được hai song sắt, Hùng đã leo lên định cạy ô cửa thông gió trên tường buồng giam nhưng cố gắng lắm cũng không cạy được.

Kế hoạch cạy ô cửa thông gió bất thành, Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm đã bàn tính việc đào hầm để trốn ra ngoài. Bắt đầu từ chiều 14-10-2009, các can phạm của buồng giam số 6 đã dùng song sắt làm vũ khí cạy nền gạch của nhà vệ sinh, dùng ca, muỗng ăn cơm đào đất thành một đường hầm luồn dưới bức tường buồng giam thông ra cống thoát nước bên ngoài.

Các bị cáo thay nhau đào đất liên tục trong 4 ngày, cứ sau giờ cơm chiều là các bị cáo thay nhau đào liên tục đến 3 giờ sáng thì nghỉ. Lúc nào cán bộ quản giáo kiểm tra, các can phạm lại nghỉ, đồng thời lấy chỉ quấn 2 song sắt chi dính lại vị trí cũ, cùng thau, chăn mền để che đậy chỗ đào hầm.

Đến khoảng 3 giờ sáng 17-10-2009, 10 can phạm trong buồng giam số 6 đã lần lượt chui thoát ra ngoài qua đường hầm đã đào thông từ nhà vệ sinh ra ống cống thoát nước bên ngoài.

Sau khi 10 can phạm đã bỏ trốn ra ngoài, 6 can phạm còn lại (không tham gia kế hoạch trốn trại) đã đập cửa thông báo cho quản giáo biết để vây bắt các can phạm bỏ trốn.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2009, Công an quận Tân Phú đã truy nã và bắt giữ được 6 can phạm bỏ trốn, 4 người còn lại cũng tự ra đầu thú.

Riêng Nguyễn Minh Hùng sau khi trốn thoát đã ăn trộm thành công một chiếc xe Nouvo rồi thay biển số giả, dùng xe đó làm phương tiện đi lại.

Khi bị Công an quận 11 bắt giữ vì hành vi trộm cắp xe gắn máy trên, bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận 11, Hùng lại tiếp tục cùng với 3 can phạm bị giam chung đục tường buồng giam định trốn tiếp nhưng kế hoạch không thành công.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp nhà tạm giữ Công an quận Tân Phú đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tháng 11-2009, VKSND tối cao cũng đã khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn” để điều tra làm rõ.

Theo CHI MAI (TTO)