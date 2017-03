Trồng giống lúa lạ không xin phép

Lão nông Nguyễn Tấn Bền cho biết: “Tôi cho thuê 1 ha đất trồng lúa với giá 30 triệu đồng/năm, bà Mười Di có ruộng gần bên tôi cho thuê hơn 4.000 m². Người hợp đồng thuê là ông Trần Minh Nhu, cán bộ của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam, còn người Trung Quốc thì trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Họ nhờ tôi theo dõi sâu bệnh, kêu nhân công làm việc giùm; tiền mua thuốc sâu, phân bón, thuê nhân công do họ trả”.

Theo ông Bền, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy giống lúa lạ này. “Họ giải thích lúa cao là cây lúa đực, còn lúa thấp là cây lúa cái nên phải trồng xen kẽ. Khi lúa trổ đòng, hằng ngày phải thuê nhân công dùng dây kéo ngang các ngọn lúa đực để phấn hoa rơi xuống cho cây lúa cái thụ phấn… Ông Nhu và chuyên gia Trung Quốc cho biết đây là giống lúa đang trồng thí nghiệm, sau đó người dân có nhu cầu thì họ sẽ… bán lúa giống, năng suất chỉ khoảng 200 giạ/ha (tương đương 2 tấn/ha) nhưng giá bán lúa giống trên thị trường tối thiểu là 30.000 đồng/kg” - ông Bền nói.

Cùng ngày, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết thửa ruộng trồng lúa lạ do ông Trần Minh Nhu và ông Trương Quốc Ánh (Phó Trưởng phòng Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam) và một người Trung Quốc thuê. “Việc những người này thuê đất trồng giống lúa lạ mà không xin phép chính quyền sở tại và ngành nông nghiệp địa phương là hoàn toàn sai. Trong buổi làm việc sáng 19-2 với Sở NN&PTNT tỉnh Long An chỉ có ông Ánh tham gia, ông Nhu vắng mặt. Ông Ánh thừa nhận sai sót không xin phép khi thuê đất trồng lúa nhưng giải thích đây là giống lúa lai nằm trong bộ giống đã được Bộ NN&PTNT cho phép trồng, còn ông người Trung Quốc tham gia trồng lúa với tư cách… chuyên gia do một công ty thuê giùm” - ông Đức nói.

Trước lý giải của ông Ánh, Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã yêu cầu những người trồng lúa phải xuất trình giấy chứng nhận giống lúa của Bộ NN&PTNT và hợp đồng thuê chuyên gia đối với người Trung Quốc. “Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục giải quyết. Nhưng nếu những người trồng lúa không xuất trình được giấy tờ theo yêu cầu của Sở NN&PTNT tỉnh Long An thì toàn bộ sản lượng lúa sẽ bị thu hồi, xay xát thành gạo để ngăn không cho giống lúa lạ này phát tán, nhân rộng” - ông Đức nói.

HÙNG ANH