Trong trại giam vẫn điều hành mua bán ma túy

Nguyễn Quốc Toàn mức án tử hình; Lê Thị Huyền mức án 20 năm tù giam; Vàng A Váng mức án chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Ngọc đang bị trích xuất về tại trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định để phục vụ điều tra bởi có liên quan đến một vụ án ma túy khác…

Theo cáo trạng, ngày 17-12-2011, Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang Lê Thị Huyền (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đang vận chuyển hai bánh heroin (nặng gần 700 g) tại Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội). Cùng thời điểm này, công an cũng bắt được người vừa bán cho Huyền số heroin trên là Nguyễn Quốc Toàn (trú phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra Huyền khai có quan hệ như vợ chồng với Ngọc khi đang thụ án tù tại Trại giam số 5 (Huyền có tiền án bốn năm tù về tội chiếm đoạt trẻ em). Tháng 9-2011, khi vào thăm Ngọc trong trại, Huyền đã bí mật đưa cho Ngọc một chiếc điện thoại để liên lạc.

Từ trại giam, bằng chiếc điện thoại này Ngọc gọi điện cho Huyền để Huyền gặp Toàn bàn việc mua hai bánh heroin.

Không chỉ điều hành, kết nối, việc mua bán ma túy giữa Huyền và Toàn, trong thời gian thụ án, không biết bằng cách nào Ngọc đã quan hệ và có với Huyền một đứa con. Theo lời khai của Ngọc và Huyền, đứa con này sinh ngày 31-5-2012, đến nay mới được chín tháng tuổi…

THU THẢO