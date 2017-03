Trú ẩn bão, tàu cá bị mắc cạn phải… tháo từng bộ phận mang vào

Ngày 14/9, tin từ UBND huyện Bố Trạch cho biết như trên. Theo đó, chiều ngày 13/9 tàu ông Lê Văn Chung, số hiệu QB-92708-TS, trú tại thôn Bàu Bàng, xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch) trong khi đi vào trú ẩn tại cảng Nhật Lệ (TP Đồng Hới) đã bị gió thổi mắc kẹt ở cồn cát phía Nam. Hiện tàu đang tháo dỡ các bộ phận máy móc để đưa vào tránh gây thiệt hại lớn, còn phần vỏ để lại và bị cát vùi lấp.



Tàu cá số hiệu QB-92708-TS bị mắc kẹt tại cửa biển Nhật Lệ

Ngoài ra, tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN (huyện Bố Trạch) còn cho biết thêm, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có hai tàu cá của ngư dân trên địa bàn cũng bị chìm và hư hỏng nặng khi đang trên đường chạy vào cửa biển Đà Nẵng để trú ẩn. Đó là tàu ông Nguyễn Văn Cu, trú xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch), trong khi đang vào cách cảng Đà Nẵng khoảng 10 hải lý thì bị chìm, trên tàu có 6 thuyền viên đã kịp thời được cứu an toàn. Tàu Ông Phan Ngọc Len, trú xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) khi vào trú bão tại cảng Đà Nẵng đã gần bị chìm và cũng đã được tàu cứu hộ đưa vào bờ an toàn cả người và tài sản.



Các tàu cá của ngư dân Quảng Bình đang neo đậu tại cửa biển Nhật Lệ.

Được biết, tỉnh Quảng Bình còn 178 tàu/1475 lao động còn đang hoạt động trên biển. Hầu hết, các tàu đều biết thông tin của bão số 3 và duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với gia đình và lực lượng Bộ đội biên phòng, khu vực hoạt động chủ yếu của các tàu chưa vào bờ chủ yếu là ở vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục sử dụng mạng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; đồng thời yêu cầu các phương tiện, tàu thuyền giữ liên lạc thường xuyên với BĐBP để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.