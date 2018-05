Trục lợi, phó chủ tịch TP Cao Lãnh bị bãi nhiệm

Theo quy định, bãi nhiệm bản chất là hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Việc bãi nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao. Việc bãi nhiệm chỉ được thực hiện khi có 2/3 tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Khi bị bãi nhiệm đồng nghĩa với mức độ vi phạm là nặng. Người bị bãi nhiệm sẽ không còn làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn việc miễn nhiệm là cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Việc miễn nhiệm không xem là hình thức kỷ luật.