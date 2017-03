Trực tiếp: Dấu vết máy bay ở Malacca có thể chỉ là tin đồn

Bấm F5 để tiếp tục cập nhật

Tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không cho hay, trong ngày 11-3, Việt Nam đã huy động 13 máy bay các loại, gồm Mi171, AN26, Casa, DHC6; cùng với 5 máy bay của Trung Quốc (2 chiếc), Hoa Kỳ (1 chiếc), Singapore (2 chiếc) bay đi tìm kiếm cứu nạn tại các điểm nghi ngờ máy bay bị nạn. Nhưng đến thời điểm 18h30 vẫn chưa phát hiện dấu vết nào.

Dự kiến trong ngày mai 12-3, việc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ vẫn tiếp tục được tiến hành với sự tham gia của máy bay AN26, DHC, MI, trực thăng và máy bay SUPER cũng đã sẵn sàng tham gia tìm kiếm khi có lệnh. Các máy bay sẽ cất cánh từ Vũng Tàu; Tân Sơn Nhất; Cần Thơ; Cà Mau; Năm Căn ra các vùng biển nghi có máy bay bị nạn.

18 giờ 15 phút

PV Pháp Luật TP.HCM có mặt tại cuộc họp báo cuối ngày của Sở chỉ huy Phú Quốc cho biết rất đông PV trong và ngoài nước tham gia cuộc họp báo. Thông tin chính thức chiều nay phía Trung Quốc có hai máy bay và bốn tàu đang tìm kiếm tại khu vực nghi máy bay mất tích. Hiện VN cũng đã lập trạm radar tại Cà Mau để dẫn đường tìm kiếm.

17 giờ 25 phút, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân Việt Nam xuất hiện.

Thiếu tướng Tuấn thông báo: “Hôm nay là ngày thứ tư tìm kiếm với lực lượng huy động cao nhất, phương tiện nhiều và hiện đại nhất, làm việc tích cực trên quy mô rộng lớn hơn nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới. Chỉ riêng các máy bay của Việt Nam đã tổ chức hơn 10 lượt tìm kiếm trong ngày 11-3. Hiện tại các tàu thuộc các lực lượng cảnh sát biển vùng 4, hải quân vùng 5 và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm liên tục, suốt ngày đêm”.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Trong chiều nay, Sư đoàn phòng không 367 thuộc Quân chủng phòng không không quân Việt Nam đã chuyển thiết bị, khí tài đến sân bay Cà Mau để thành lập trạm ra đa. Trạm này sẽ chỉ huy dẫn đường cho các máy bay tìm kiếm cứu nạn trên biển cho trực thăng Mi 171 của Trung đoàn 917. Đối với máy bay của nước ngoài tham gia vào tìm kiếm trong phạm vi của chúng ta thì sẽ cấp phép và phối hợp độ cao.”

Trả lời câu hỏi cuộc tìm kiếm sẽ kéo dài đến bao giờ và chi phí tìm kiếm là bao nhiêu, Thiếu tướng Tuấn cho hay: “Việt Nam chưa thể thống kê được vì có nhiều lực lượng tham gia nhưng chắc chắn là khá lớn”.





Đông đảo PV trong nước và quốc tế tham gia cuộc họp báo cuối ngày 11-3 tại Sở chỉ huy Phú Quốc. Ảnh: Huy Trần

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Phòng không không quân trong cuộc họp báo chiều tối 11-3. Ảnh: Huy Trần

17 giờ 45 phút

PV Xuân Ngọc gửi tin về tòa soạn sau khi vừa rời khỏi phi cơ AN 261 trong cuộc tìm kiếm buổi chiều 11-3.

PV báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp trên chuyến bay tìm kiếm chiều 11-3. Ảnh: XN

Theo đó, 14 giờ, phi cơ AN 261 tiếp tục cất cánh tìm kiếm máy bay gặp nạn. Thượng tá Vũ Đức Long làm cơ trưởng. Trao đổi nhanh với Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Long cho biết, AN 261 sẽ tìm kiếm hướng mới và liên tục giảm độ cao dễ dàng nhận ra vật thể lạ, có khả nghi. Địa điểm tìm kiếm sẽ bó sát ở đảo Côn Sơn (vị trí chưa tìm kiếm). Có mặt trên chuyến bay, chúng tôi ghi nhận độ cao liên tục giảm. Cao nhất lên hơn 4.000 và thấp nhất giảm độ cao xuống 1.000 mét so với mặt nước biển.

Vào lúc 15 giờ, độ cao máy bay so với mực nước biển giảm dần và chỉ còn khoảng 1.000 mét. Trên mặt biển có rất nhiều thủy cơ, trực thăng của Việt Nam và nước ngoài đang khoanh vùng tìm kiếm máy bay Malaysia.

15 giờ 20, quan sát phóng viên, phi cơ AN 261 đang giảm độ cao xuống 1.000 mét tại khu vực Tây Nam đảo Côn Sơn (vị ttí tìm kiếm mới so với những ngày qua) giáp phía Đông nam Cà Mau, cách đất liền khoảng 170km. AN 261 bay theo hình dạng hộp. Khu vực tìm kiếm rộng 16 ngàn km2, có độ dài 100 km và rộng 160km.

Thượng tá Dương Văn Lanh cho PV biết, sở dĩ AN261 bay theo hình hộp để quét từng điểm một. Các cụm diện tích trên mặt biển được bó sát, không bỏ sót bất kì dấu tích nào. Các điểm nghi vấn lân cận dễ được phát hiện. Riêng về phải tăng giảm độ cao bởi xung quanh có trực thăng đang triển khai công tác tìm kiếm, các tầng mây gây nhiễu.

17g45, phi cơ đáp xuống khu vực quân sự sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, sau nhiều giờ bay tìm kiếm vẫn không phát hiện một dấu hiệu nào của máy bay malaysia mất tích.

Hàng chục pv các hãng thông tấn trong nước và quốc tế quan tâm. Chiều nay, có 23 pv tham gia bay và được tạo điều kiện thuận lợi nhất cùng lữ đoàn 918 tác nghiệp. Qua trao đổi, thượng tá Vũ Ngọc Long khẳng định luôn tạo điều kiện cho pv các cơ quan thông tấn có điều kiện tác nghiệp tốt nhất.

16 giờ 20 phút

Thủy phi cơ DHC-6 số hiệu VNT 777 vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm cứu nạn theo tọa độ đã xác định và chưa quay lại sân bay Phú Quốc. Trong khi đó, trực thăng Mi 171- 8431 hiện đang thực hiện chuyến bay tìm kiếm cứu nạn lần thứ 2 trong ngày tại tọa độ 07o59’17’’ - 102o05, cách mũi Cà Mau khoảng 180 km, dự kiến đến 17 giờ sẽ quay lại sân bay Cà Mau.

16 giờ 10

Cảnh sát Malaysia chính thức phát đi bản tin họ đã xác định được một trong hai hành khách dùng hộ chiếu đánh cắp để đi chuyến bay MH370.

Đây là một người đàn ông có tên Pouria Nour Mohammad Mehndad, 19 tuổi, người Iran đang muốn tìm cách để định cư tại Đức. Người đàn ông này đã dùng hộ chiếu bị mất của du khách Áo năm 2012 tại Thái Lan, tức Christan Kozel để lên máy bay.

Bức ảnh cảnh sát Malaysia công bố hai người dùng hộ chiếu giả trên chuyến bay MH 370

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar nói: “Dựa trên các nguồn tin từ các cơ quan ngoại giao và tin tình báo, người đàn ông này không hề xuất hiện trước công chúng hay có dấu hiệu thuộc bất kỳ tổ chức khủng bố nào. Anh ta chỉ đang tìm mọi cách đến Đức định cư”.

15 giờ 30

Máy bay Casa, loại máy bay tuần thám hiện đại nhất Việt Nam phát hiện một đốm trắng khác lạ trên mặt biển trong khu vực tìm kiếm.

15 giờ 15

Cục trưởng Cục hàng không Lại Xuân Thanh yêu cầu Phòng Quản lý hoạt động bay chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý vùng trời trong việc cấp phép cho các phương tiện bay nước ngoài vào tìm kiếm, điều hành an toàn các tàu bay này, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bay khác tại Việt Nam.

Từ 8/3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Nội Bài tăng cường an ninh cấp độ 1. Các cảng hàng không khác đã triển khai xong hôm 9/3.

Công tác tìm kiếm cứu nạn có thể còn kéo dài trong các ngày tới.

15 giờ 00

Trưa nay, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn- Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không đã đích thân có mặt trên trực thăng Mi -171 -02 của Trung đoàn Không quân 917, xuất phát từ đảo Phú Quốc, tiếp cận các tọa độ nghi có dấu vết của máy bay mất tích.

Sau nhiều giờ bay, Mi -171 -02 không phát hiện được tín hiệu mới nên đã quay về sân bay Cà Mau.

Hiện Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Đài không lưu Phú Quốc đã thiết lập xong số điện thoại để thông tin tin tức cho báo chí. Đó là số điện thoại: 0773847508. Một ngày trạm sẽ thông 2 lần với báo chí (sáng từ 11g30-12g, buổi từ 6g-6g30).

Ngoài ra, hai số điện thoại : 0773846704 và 0773847508 cũng sẽ tiếp nhận tất cả thông tin nóng, liên quan đến máy bay Malaysia mất tích từ các cá nhân, tổ chức.

14 giờ 40

Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Cục Viễn thám (Bộ Tài nguyên và Môi trường), yêu cầu Trung tâm điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ sử dụng vệ tinh VNRedsat-1, chụp ảnh toàn bộ khu vực được nghi máy bay mất tích.

VNRedsat-1 là vệ tinh quang học quan sát Trái Đất của Việt Nam, có khả năng phát hiện và chụp được những vật thể có kích thước từ 2,5m trở lên. Trong ngày 11-3, vệ tinh VNRedsat 1 sẽ bay qua khu vực đảo Thổ Chu và chụp ảnh trong phạm vi rộng 17,5 km; dài từ 80 đến 160 km.

Đêm 11-3, dữ liệu ảnh sẽ được truyền về Trung tâm khai thác ảnh vệ tinh trên đất liền.

14 giờ 30

Tin Từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn. Trung Quốc xin phép điều động thêm một máy bay từ Hải Nam xuống khu vực tìm kiếm. Phía Việt Nam đã đồng ý với đề nghị này. Trước đó, máy bay Li76 của Trung Quốc vào không phận Việt Nam. Chiếc máy bay thứ hai số hiệu TU154 sẽ được tăng cường. Hiện chiếc máy bay này đã rời sân bay Hải Nam, đang trên đường tiếp cận điểm IGARI, nơi máy bay Malaysia được nghi là mất dấu vết.

14 giờ 00

Phi cơ AN 216 lại xuất phát đến điểm tìm kiếm mới. Cơ trưởng - Thượng tá Vũ Đức Long cho biết đây là khu vực nằm ở phía nam đảo Côn Sơn, cách mũi Cà Mau khoảng 200 km. Đây là khu vực mới cho bắt đầu cho tìm kiếm vào chiều nay.



Sơ đồ bay chiều nay của An 261

Trong chiều nay chỉ có một phi cơ AN 216 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Trên máy bay chở theo rất nhiều áo phao cưu sinh để sẵn sàng cứu hộ người bị nạn. Dự kiến tổ bay sẽ tìm kiếm đến 18 giờ .



Nhiều bao áo phao cứu sinh được chuẩn bị sẵn trên phi cơ

12 giờ 50

Trực thăng Mi 171-8431 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) sau chuyến bay tìm kiếm cứu nạn tại khu vực bãi Cạn – cách Cà Mau khoảng 200 km đã quay lại sân bay Cà Mau. Trực thăng Mi 171 – 8431 bay ở độ cao 300m, thời tiết nắng nên tầm quan sát mặt biển rất tốt nhưng cũng không phát hiện dấu vết nào liên quan đến máy bay hành khách của Malaysia.

Đây là chiếc trực thăng được điều từ Cần Thơ xuống sân bay Cà Mau để tăng cường làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

11 giờ 30

Máy bay AN 216 bay qua Cần Thơ về khu vực quan sự sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc nhiều giờ tìm kiếm mà không có thêm được manh mới nào.



Sơ đồ đường bay của AN 261 trong buổi sáng 11-3

11 giờ 15

Tin từ chuyên cơ AN 261, trong buổi sáng nay, AN 261 thường xuyên giảm từ độ cao hơn 4000 m xuống 500 m để quan sát mặt biển để quan sát vì phi cơ đang ở rất gần điểm nghi vấn. AN 261 có nhiệm vụ tìm kiếm trong phạm vi 11 ngàn mét vuông, cách bán đảo Cà Mau 150 km. Đây là vùng tìm kiếm mới theo hình chữ thập (chiều dài 126 km, chiều rộng 104 km). Cơ trưởng điều khiển phi cơ bay theo hình xoắn ốc để việc tìm kiếm dễ dàng hơn, không bỏ sót vật thể lạ trên mặt biển. Xung quanh AN 261 cũng có một số thủy phi cơ khác đang tìm kiếm.



Lực lượng tìm kiếm của Malaysia

Sáng nay biển có nhiều sóng, gió to nên khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

11 giờ 5 phút

Hộp đen có thể chịu được sức nổ rất lớn

Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục hàng không, về lý thuyết hộp đen có thể chịu đựng được sức nổ rất lớn. Trường hợp hộp đen biến dạng, với trình độ kỹ thuật hiện nay, người ta vẫn khôi phục được để lấy được thông tin về nguyên nhân tai nạn.

Ông Thanh cũng cho biết nếu không tìm thấy máy bay thì theo quy định, trường hợp mất tích, hoặc không thể tiếp cận được sẽ được xem là tai nạn tàu bay. Đối chiếu với trường hợp này, máy bay đang trong kiểm soát của cơ quan không lưu Malaysia nên nước này sẽ ra tuyên bố "máy bay đã bị tai nạn".

10 giờ 45 phút

Trung trướng Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng Việt Nam cho biết: "Ngoài ra việc tìm kiếm trên đất liền cũng được triển khai. Các địa phương chú ý tìm kiếm dấu vết trên đất liền". VN đã đề nghị hai nước ban Lào và Campuchia phối hợp tìm kiếm ở khu vực biên giới.



Chỉ huy việc tìm kiếm tại UBTK CNQG sáng 11-3. Ảnh: Trọng Phú



Ông Tuấn cũng khẳng định các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, thợ lặn tham gia tìm kiêm cứu nạn của VN hoàn toàn có đủ khả năng trục vớt máy bay mất tích.

Nhóm tàu cứu hộ hôm nay sẽ chia ra tại hai khu vực:

Khu vực 1: gồm tàu HQ954, tàu HQ 673 và SAR 413 sẽ hoat động ở các tọa độ 08 độ 00 vĩ độ Bắc đến 103 độ 50 kinh độ Đông.

Khu vực 2: gồm có SAR 273, KN 774 và tàu CSB 2002, CSB 2003 hoat động ở tọa độ 07 độ 00 vĩ độ Bắc đến 103 độ 50 kinh độ Đông.

10 giờ 30

Quy định tìm kiếm cứu nạn hàng không sẽ thực hiện đến bao giờ thì kết thúc?

Trao đổi với Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn - Cục hàng không Việt Nam, cho hay việc tìm kiếm sẽ thực hiện cho đến bao giờ thấy thì thôi.

Trong trường hợp này, giai đoạn hồ nghi (không liên lạc được máy bay) đã qua. Máy bay đang được công bố là “mất tích”. Cho đến nay chưa có bằng chứng cho thấy “máy bay đã vào vùng FIR của Việt Nam”.

Về khả năng đã xảy ra một vụ nổ, vị đại diện này cho rằng đây chỉ là giả thiết từ phía Malaysia đưa ra.

10 giờ 00

Một công ty du lịch Thái Lan kết hợp với cơ quan chức năng đã tìm ra tung tích của một người đàn ông được cho là có liên quan đến hai người dùng hộ chiếu đánh cắp trên chuyến bay MH370.



Người đàn ông Italia bị đánh cắp hộ chiếu và tấm hộ chiếu mới của anh

Bước đầu xác định người này là người Iran, có biệt danh “Mr Ali”. Mr Ali thông qua khách sạn Grand Horizon để đặt vé giúp hai người đàn ông để bay đến châu Âu vào ngày 1-3. Tuy nhiên cả hai tấm vé này đã bị đáo hạn mà hai người đàn ông đó không đến, cũng chẳng nghe lời giải thích gì từ “Mr Ali”. Đây có thể là thông tin giúp cơ quan điều tra lần ra tung tích hai người khách đã dùng hộ chiếu giả để lên chuyến bay.

9 giờ 48 phút

Tin từ Cục hàng không cho hay, hiện hai tàu bay C65 và C66 của Singapore đang tìm kiếm trong khu vực quanh điểm IGARI. Dự kiến có thể sẽ mở rộng vào khu vực thuộc FIR Hồ Chí Minh .

Về thông tin của Cơ quan Kiểm soát không lưu Hồng Kông báo phát hiện một số mảnh vỡ lớn trên mặt biển xung quanh tọa độ 09054’18''N-107025’00''E, đêm qua lực lượng Hải quân và Hàng hải Việt Nam đã huy động 5 tàu biển kiểm tra nhưng không phát hiện được gì.



Chiến sĩ cứu hộ VN quan sát mặt biển từ máy bay. Ảnh: New York Times

Trước đó, máy AN26-161 và AN26-287 đã cất cánh đi làm nhiệm vụ tại khu vực mở rộng về phía Đông điểm IGARI. Tọa độ khu vực tìm kiếm: A: 08o02’00’’ N - 105000’00’’ E; B: 08o50’00’’ N - 106000’00’’ E; C: 07o00’00’’ N - 106000’00’’ E; D: 07o00’ 00’’N - 105000’00’’ E.

9 giờ 40 phút

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu yêu cầu 3 máy bay AN26 hôm nay tiếp tục tầm bay dưới 1.500m, còn 2 trực thăng mi bay thấp hơn. Tỉnh Kiên Giang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các tàu thuyền ngư dân, hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện dấu vết máy bay mất tích.

Lực lượng biên phòng tỉnh tìm hiểu thêm thông tin từ các ngư dân xung quanh khu vực nghi vấn. Về Cảng hàng không sân bay, Thứ trưởng đã yêu cầu chuẩn bị khu vực riêng biệt để kịp thời ứng cứu khi cần thiết; đồng thời, tăng cường công tác y tế; tăng cường phương án cho lực lượng bảo vệ hiện trường như hậu cần, phương tiện, con người…

9 giờ 30 phút

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trong buổi sáng 11-3, lực lượng không quân sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ông nói: "Việc xác định vị trí máy bay mất tích, VN và các nước cũng dựa vào vệt máy bay, phạm vi chắc chắn sẽ rộng hơn nhiều".



Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không tiếp tục khoanh vùng tìm kiếm.

Hôm nay, các máy bay tiếp tục mở rộng ra hai phía trong phạm vinh lãnh hãi vùng biển VN. Chiếc AN 26 tìm kiểm ở tầm cao 3-5000 m, trực thăng bay thấp hơn; Chiếc Kasa 212 bay ở tầm thấp linh hoạt. Tổng cộng có hơn 10 máy bay sẽ rà soát, nếu phát hiện máy bay bị nạn sẽ lập tức triển khai cứu hộ.

8h30

Buổi họp báo bắt đầu, Thứ trưởng quyết định sẽ mở rộng vùng tìm kiếm từ độ cao 5300m.



Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu



Khoanh vùng khu vực tìm kiếm trên biển Đông

8h20

Tại đài kiểm soát không lưu, sân bay Phú Quốc, hơn 100 phóng viên trong nước và quốc tế túc trực chờ đón cuộc họp của sở chi huy đặc biệt Phú Quốc về công tác tìm kiếm máy bay Malaysia gặp nạn.

Cùng lúc này, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu điều động các lực lượng cứu nạn nên chưa bắt đầu họp báo (dự kiến bắt đầu lúc 8h). Không khí trước họp báo rất căng thẳng. Được biết, phía Việt Nam sẽ tập trung hết các phương tiện để cứu hộ.



Lúc 7 giờ 30

Phi cơ AN 26 sắp cất cánh đến khu vực nghi máy bay gặp nạn. Phi cơ do cơ trưởng Vũ Đức Long điều khiển. Ông cho biết sẽ mở rộng đường bay để tìm kiếm. Trên phi cơ có 22 PV trong nước và quốc tế. PV Xuân Ngọc đang ở trên phi cơ và sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc. Máy bay cất cánh lúc 7g30.



Phi cơ AN 26. Ảnh: XN







Hàng chục PV có mặt trên phi cơ để đưa tin. Ảnh: XN



Cơ trưởng Vũ Đức Long. Ảnh: XN

Lúc 6 giờ

Rất đông phóng viên trong nước và quốc tế tập trung tại khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục một ngày đeo bám thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trao đổi với PV, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, phó tư lệnh quân chủng Phòng không không quân cho biết hôm nay Việt Nam đã huy động bốn máy bay AN 26, bốn trực thăng, một thủy phi cơ, và sáng nay có thêm hai máy bay Casa của Cảnh sát biển sẽ cất cánh, tham gia tìm kiếm.



Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn trả lời báo chí. Ảnh: XN

Ông cho hay vùng tìm kiếm hôm nay sẽ mở rộng ra 100 – 200 km về phía đông và phía tây so với vị trí cũ. Các tàu bay của không quân Việt Nam sẽ vẫn hoạt động trong vùng FIR (thông báo bay) của Việt Nam nhưng ở phía tây sẽ bay sát đến vùng do Thái Lan kiểm soát. Ngoài ra, tầm bay cũng sẽ được nâng lên ở độ cao từ 3000 - 5000 m.

Theo quan sát của PV, 6 giờ 30 sáng nay, hai máy bay AN 26 và hai máy bay casa số hiệu 8981 và 8982 đã sẵn sàng trong khu vực quân sự sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng như ngày hôm qua, tại đây đang có rất đông các phóng viên nước ngoài của nhiều hãng thông tấn của Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… đến đăng ký lên máy bay để đưa tin. Thiếu tướng Tuấn cũng cho hay các PV nước ngoài sẽ được ưu tiên và tạo điều kiện tối đa để tác nghiệp.

Đại tá Đỗ Đức Minh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng phòng không không quân cho biết thêm sáng nay hai máy bay casa sẽ xuất phát tìm kiếm tại vùng FIR Việt Nam. Hai máy bay này có nhiệm vụ phát hiện những dấu hiệu bất thường trên biển rồi thông báo cho các lực lượng khác phối hợp tìm kiếm. Hiện Việt Nam cũng đã cho phép các nước vào tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tại khu vực có vị trí nghi máy bay rơi có rất nhiều tàu thuyền nước ngoài.

Đại tá Đỗ Đức Minh , Phó tham mưu trưởng Quân chủng phòng không không quân trả lời báo chí. Ảnh: XN

PV Xuân Ngọc đang trực tiếp ở hiện trường và sẽ tiếp tục thông tin về tòa soạn những diễn biến mới nhất của công tác tìm kiếm, cứu nạn máy bay rơi. Hôm nay, PLO tiếp tục cập nhật những thông tin nóng của các mũi tìm kiếm và các diễn biến trong và ngoài nước liên quan đến vụ mất tích máy bay bí ẩn này. Kính mời bạn đọc đón xem.

XUÂN NGỌC - HUY TRẦN - THÀNH VĂN - TRỌNG PHÚ - GIA TUỆ