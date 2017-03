Trực tiếp phiên xử Hoàng Khương- phần 1: Đông Anh khai không đưa tiền cho ai hết

Sáng nay (6-9-2012), TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Hoàng Khương (tên thật Nguyễn Văn Khương, nguyên phóng viên Báo Tuổi Trẻ) bị truy tố về tội đưa hối lộ. Bị cáo Hoàng Khương ốm hơn hồi mới bị bắt. Ảnh: PHƯƠNG LOAN Trong số 6 bị cáo của vụ án, chỉ có bị cáo Trần Anh Tuấn được tại ngoại. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Tòa đã thẩm tra lý lịch các bị cáo và giải thích quyền cũng như nghĩa vụ của các bị cáo tại phiên tòa. Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Hoàng Khương có ý kiến về phần thủ tục. Ông bổ sung hai ý. Ý thứ nhất là đề nghị mời Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ với tư cách cơ quan chủ quản của nhà báo Hoàng Khương tham gia tố tụng. Ý thứ hai: Hoàng Khương vẫn là nhà báo vì chưa bị thu thẻ nhà báo, nên luật sư đề nghị tòa xem xét tư cách của Hoàng Khương đứng trước tòa hôm nay vẫn là nhà báo, tòa cần lưu tâm đến tư cách nhà báo hiện có của Hoàng Khương tại phiên tòa. Đại diện VKSND TP.HCM có ý kiến: Ban biên tập không phải là người có quyền, nghĩa vụ liên quan và cũng không phải là nhân chứng mà chỉ là cơ quan chủ quản nên không cần tham gia phiên tòa. Báo Tuổi Trẻ đã tạm đình chỉ công tác của Hoàng Khương nên giờ tạm thời Hoàng Khương không phải là nhà báo... Luật sư Hoài đề nghị VKS cho xem quyết định tạm đình chỉ vì Báo Tuổi Trẻ chỉ mới có quyết định thi hành kỷ luật với Hoàng Khương chứ không phải thu hồi thẻ nhà báo theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Đáp lại, VKS đang đọc quyết định của Báo Tuổi Trẻ thi hành kỷ luật Hoàng Khương, tuy nhiên không có nội dung thu hồi thẻ nhà báo của Hoàng Khương. Tòa tạm hoãn 10 phút hội ý để xem xét ý kiến của luật sư và viện kiểm sát. 8 giờ 54 phút: Tòa đã hội ý xong. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử có ý kiến rằng Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ không có tư cách tham gia tố tụng. Bộ luật Tố tụng hình sự không có quy định phải thu hồi thẻ nhà báo mới bị truy tố, xét xử. Kết thúc phần thủ tục, kiểm sát viên đọc cáo trạng.



Bị cáo Nguyễn Đức Đông Anh tại phiên tòa. Ảnh: HUYỀN VI Ba bị cáo có luật sư: luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Hoàng Khương, luật sư Phan Đức Linh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Đông Anh, luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng bào chữa cho bị cáo Huỳnh Minh Đức. Kiểm sát viên Phạm Thị Thu Hà (VKSND TP.HCM) vẫn đang đọc cáo trạng. 9 giờ 34 phút: Kiểm sát viên đính chính cáo trạng. Cáo trạng chỉ ghi Điều 279, 289, 290 Bộ luật Hình sự, nay đổi thành Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi ,bổ sung năm 2009. 9 giờ 40 phút: Tòa chuyển sang phần thẩm vấn. Bị cáo Tuấn khai khuya 23-6-2011, xe do ông làm chủ gây tai nạn lần đầu nên ông rất bối rối. Nghe bạn bè giới thiệu Tôn Thất Hòa quen biết nhiều, ông có liên lạc nhưng thôi không nhờ nữa. "Ông Thất Hòa chủ động gọi cho tôi, chứ tôi ban đầu đã nghỉ làm đúng thủ tục rồi từ từ lấy xe ra thôi. Cảnh sát giao thông có hướng xử lý hai bên tự thương lượng bồi thường theo lỗi mỗi bên, có lập biên bản nhưng tôi không thấy biên bản vì ông Thất Hòa đứng ra làm hết". Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: HUYỀN VI Tòa hỏi: - Thất Hòa có báo cho bị cáo xe vi phạm xử lý thế nào không? Bị cáo Tuấn: - Có, nói từ từ rồi trả, đóng phạt thì trả thôi nhưng không nói bao giờ trả hết.



Tòa: - Bị cáo có ý định lấy xe ra ngay không?



Tòa: - Bị cáo có nói cho Thất Hòa không? Tuấn: - Dạ có.



Sáng chủ nhật 25-6, Thất Hòa hẹn Đức ra uống cà phê, Thất Hòa báo tôi có gọi cho Đức để xin xe. Tôi đến trước, Đức đến sau. Tòa: - Ba người thỏa thuận thế nào? Tuấn: - Trước đó Thất Hòa có nói trước 3 triệu vì xe con đã 2 triệu rồi. Tôi đồng ý.



Tòa: - Ai là người đặt vấn đề?



Tuấn: - Thất Hòa nói Đức là cho lấy xe ra ngay đi, Thất Hòa hỏi Đức bao nhiêu, Đức nói 3 triệu, tôi đưa cho Thất Hòa số tiền này. Ba người ngồi củng bàn.



Tòa hỏi: - Tại sao đưa cho Thất Hòa mà không đưa Đức?



Tuấn: - Vì Thất Hòa giao dịch. Sau khi nhận tiền, Đức ngồi một chút rồi đi. Tòa: - Đức có hẹn khi nào trả xe không? Tại sao không để Tuấn gọi mà lại gọi? Thất Hòa: - Tuấn bảo bị cáo lớn nên bị cáo nói dễ hơn. Tòa: - Tại sao Hoàng Khương không quen Đức và Tuấn mà bị cáo lại rủ Khương đến quán nhậu? Thất Hòa: - Bị cáo thấy anh em đi cho vui. Tòa: -Tại sao không mời anh em khác mà lại mời Khương? Thất Hòa: - Vì anh em thân tình, hay đánh tennis, không có mục đích gì khác. Khương bỏ vào túi bị cáo cái máy, bị cáo tưởng máy nghe nhạc, sau mới biết máy ghi âm. Tòa: - Khi đến quán nhậu thì việc đưa tiền và trả xe đầu kéo đã xong xuôi chưa? Thất Hòa: - Xong hết rồi. * Tòa chuyển sang thẩm vấn Trần Minh Hòa (người có xe bị giữ do đua xe). Tòa: - Xe bị giữ hồi nào? Minh Hòa khai: 8 giờ tối ngày 23-4-2011, bị cáo đua xe và bị giữ xe, hẹn 10 ngày đến giải quyết. Bị cáo nhờ Đông Anh (em vợ Hoàng Khương) lo giùm, vì hai người là bạn đua xe chung.Ttrước đó, Đông Anh đã một lần giúp bị cáo. Lần đó bị cáo cũng bị giữ xe, bị cáo nhờ Đông Anh, Đông Anh nhận lời và gọi cho anh của Đông Anh (nhà báo Hoàng Khương). Anh Khương gọi điện thoại cho công an phường xác nhận, không phải ra tổ dân phố sợ phải làm kiểm điểm. Lần đó lấy xe được. Ảnh: HUYỀN VI 10 giờ 30 phút: Tòa đề nghị các phóng viên trong quá trình tòa làm việc không được chụp ảnh nữa vì cứ chiếu sáng vô mắt tòa hoài. Minh Hòa khai: Đông Anh bảo bị cáo đưa 21 triệu đồng nhưng bị cáo nói lo không đủ. Sau bớt còn 15 triệu. Tòa: - Sao không làm giống lần trước, nhờ địa phương xác nhận để lấy xe ra? Minh Hòa: - Dạ bị cáo sợ mẹ buồn. Tòa: - Từ lúc đưa biên bản phạt đến lúc đưa tiền là mấy ngày? Minh Hòa: - 2-3 ngày. Tòa: - Từ khi đưa tiền đến khi nhận xe là bao lâu? Minh Hòa: - 10 ngày. Tòa: - Sau khi lấy xe, bị cáo có gặp anh của Đông Anh cảm ơn không? Ảnh: HUYỀN VI Minh Hòa: - Lấy xe ra bị cáo đi sửa xe vì xe hư hỏng nhiều. 2-3 ngày sau anh Khương chủ động hẹn bị cáo đi nhậu. Anh Khương nói bị cáo đem xe đi để chỗ khác, sợ công an thu hồi, dặn bị cáo là có ai hỏi thì nói không biết anh Khương, chỉ nói là có người bạn lấy giùm, không nói có chuyện tiền bạc. Anh Khương nói bị cáo là còn chứng minh nhân dân và giấy tờ xe để anh lấy giùm sau. Tòa: - Có ai hứa hẹn sẽ đòi lại 15 triệu cho bị cáo không? Minh Hòa: - Dạ không. Tòa: - Bị cáo có nghe đoạn ghi âm có giọng của Hoàng Khương không, nói về nội dung gì? Minh Hòa: - Trong đoạn ghi âm có giọng anh Khương là sẽ lấy giùm 15 triệu đồng. Tòa: - Có đoạn nào nói "bắt nó ói ra" không? Minh Hòa: - Dạ không. Tòa: - Lúc này Nguyễn Văn Khương với tư cách nhà báo Hoàng Khương đã viết bài báo "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ", bị cáo có đọc không? Minh Hòa: - Dạ có. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Ảnh: HUYỀN VI * Tòa chuyển sang thẩm vấn Tôn Thất Hòa với vai trò làm môi giới hối lộ để xin xe ra cho Minh Hòa. Tôn Thất Hòa khai không quen Minh Hòa. Do Hoàng Khương nói Khương có đứa cháu bị giữ xe, nhờ Thất Hòa lo xin ra giùm. Thất Hòa, Hoàng Khương và Đức gặp trong quán nhậu. Khương để tiền trước mặt Thất Hòa. Thất Hòa đưa cho Đức. Đức hứa 2-3 ngày sau nhận xe nhưng phải cả tuần sau mới nhận được. Khương hối Thất Hòa: "Mấy đứa nó nhăn quá". Thất Hòa gọi cho Đức hối vì Khương gọi Đức không nghe. Thất Hòa: - Lúc giao tiền, giao biên bản, trả xe bị cáo cũng có mặt. Không nhận giấy tờ gì cả. Khương yêu cầu bị cáo gọi cho Đức bảo trả giấy tờ xe. Bị cáo nói lấy được xe ra là tốt rồi. Tòa: - Bị cáo có hù dọa Đức không? Thất Hòa: - Bị cáo nói thôi trả giấy tờ cho Hùng đi, nó là nhà báo đó. Bị cáo nói trả giấy tờ đi, nếu không người ta đăng bài thứ hai đó. Bị cáo nói đại là trả giấy tờ xe thì không đăng bài báo thứ hai. Tòa: - Tại sao tại cơ quan điều tra, bị cáo nói là Khương nói trả giấy tờ xe thì không đăng bài thứ hai? Tất cả những nội dung trao đổi với Đức là do bị cáo nghĩ ra hay có người yêu cầu? Tòa: - Những lần bị cáo nói chuyện Đức đều có ghi âm lại. Tòa dẫn chứng hai bút lục, Thất Hòa khai tại cơ quan điều tra là Khương nói quen với chánh thanh tra Công an TP.HCM và phó giám đốc Công an TP.HCM, sẽ xin cho Đức không bị kỷ luật. Ảnh: HUYỀN VI * Tòa thẩm vấn Đông Anh - em vợ Hoàng Khương. Đông Anh là người nhờ Hoàng Khương xin xe ra cho Minh Hòa. Tòa: - Bị cáo bị truy tố tội đưa hối lộ, vậy bị cáo đưa cho ai? Đông Anh: - Dạ bị cáo không đưa tiền cho ai hết. Bị cáo chỉ giới thiệu Minh Hòa với anh mình thôi. Bị cáo không đua xe chung với Minh Hòa, mà chỉ là bạn cùng xóm. Năm 2008, Minh Hòa bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ xe do đua xe. Thời gian này, Công an TP.HCM quy định phải có bản kiểm điểm để công an phường xác nhận thường trú. Minh Hòa nhờ bị cáo nói với Khương để Khương gọi cho trưởng công an phường 9, quận Phú Nhuận xác nhận vào đơn cho Hòa là đang cư ngụ tại phường, sau đó Hòa đóng phạt và lấy xe ra. 11 giờ 25 phút: Tòa tạm dừng phiên xử và sẽ tiếp tục xử vào 2 giờ chiều nay.



Bị cáo Hoàng Khương bị còng trong phiên xử buổi sáng. Ảnh: HUYỀN VI PHƯƠNG LOAN tường thuật