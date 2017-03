Trực tiếp phiên xử Hoàng Khương- phần 2:Bị cáo có sơ sót can thiệp quá sâu

14 giờ 10 phút chiều 6-9-2012, Hội đồng xét xử vào phòng xử. Tòa bắt đầu thẩm vấn Huỳnh Minh Đức về hành vi nhận hối lộ để cho Trần Minh Hòa lấy xe vi phạm ra.

Cán bộ công an mở còng cho bị cáo Hoàng Khương. Ảnh: HUYỀN VI

Đức khai: Ngày 24-6-2011, Tôn Thất Hòa chủ động làm quen và nói có chiếc xe của đứa cháu đua xe đang bị công an giữ, nhờ Đức lấy ra giùm.

Tôn Thất Hòa đưa tiền cho Đức tại quán nhậu. Thất Hòa nói với Đức: "Anh đưa trước 10 chai được không?". Đức đồng ý. Khương lấy một cọc tiền đưa cho Thất Hòa bảo đếm lại. Tổng số tiền trong xấp tiền Khương đưa là 15 triệu đồng. Đức nhận 15 triệu và hẹn ngày 30-6 giao xe. Thất Hòa nhiều lần gọi điện và Khương cũng nhiều lần nhắc Đức cho lấy xe của Minh Hòa ra sớm.

Đức hẹn ngày 3-7-2011 sẽ giao xe. Đúng ngày này, Đức lấy xe ra và nhờ người giao cho Thất Hòa và Khương. Ngày 4-7-2011, Hoàng Khương chủ động gọi cho Đức hỏi về chiếc xe, Đức đòi Khương phải đưa thêm 3 triệu vì các lỗi vi phạm nộp phạt nặng. Khương đồng ý nhưng chưa thực hiện.

Ngày 5-7-2011, Báo Tuổi Trẻ đăng bài "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" nói về việc Đức nhận 3 triệu đồng để giải quyết cho xe đầu kéo của Trần Anh Tuấn sai quy định.

Do Đức không trả giấy tờ xe nên Thất Hòa dọa nhà báo Hoàng Khương sẽ viết tiếp bài 2, nếu trả sẽ dừng lại, không viết vụ 15 triệu đồng. Ngày 10-7, Báo Tuổi Trẻ đăng bài 2 "Giải cứu xe đua trái phép" do Hoàng Khương viết.

* 14 giờ 45 phút: Tòa đang thẩm vấn bị cáo Hoàng Khương về hành vi đưa hối lộ.

Hoàng Khương khai: chỉ là tác nghiệp, không có động cơ cá nhân, bản thân Hoàng Khương thực hiện loạt bài theo chủ trương của ban biên tập. Số tiền 15 triệu đồng không phải lo lót để lấy xe ra.

Tòa: - Bị cáo biết Huỳnh Minh Đức khi nào?

Hoàng Khương khai mới quen Thất Hòa trong vụ tai nạn giao thông ngày 23-6-2011 (vụ va chạm xe đầu kéo của Trần Anh Tuấn và xe du lịch - PV). Bị cáo Hoàng Khương đưa biên bản vi phạm của Minh Hòa cho Thất Hòa, Thất Hòa đưa cho Đức.

Hoàng Khương nhờ người về nhà lấy tiền và đưa cho Thất Hòa để đưa cho Đức. Tại bàn nhậu, Đức hứa sẽ trả xe sớm.

Hoàng Khương: - Bị cáo đã đánh giá sai động cơ của hành động. Bị cáo khẳng định đây chỉ là tác nghiệp báo chí nhằm tìm ra chính xác sự việc hành vi của Đức. 15 triệu đồng không phải lo lót mà là đóng phạt. Bị cáo có đến quán cà phê và quán nhậu nhưng chính Tôn Thất Hòa là người đặt vấn đề cứu xe.

Tòa: - Sao đóng phạt không đến nơi cơ quan nhà nước mà lại đưa ở quán cà phê? 15 triệu này ai đưa bị cáo?

Hoàng Khương: - Minh Hòa đưa Đông Anh, Đông Anh đưa bị cáo.

Tòa: - Tại sao bị cáo nói rằng làm việc mà không lấy tiền của tổ chức mình làm việc mà lại lấy tiền của Minh Hòa?

Hoàng Khương: - Chỉ muốn tìm hiểu quy trình xử lý xe vi phạm sai phạm thế nào để phục vụ cho bài viết.

Bị cáo Hoàng Khương. Ảnh: HUYỀN VI

Hoàng Khương khẳng định không gọi cho Đức xưng mình là nhà báo.

Tòa hỏi Đức, Đức bảo Hoàng Khương khai không đúng.

Tòa: - Tại sao ngày 10-7 mới có bài 2, trong khi ngày 3-7 đăng bài 1?

Hoàng Khương: - Vì sau khi đăng bài 1, chờ phản hồi của dư luận, nên chưa đăng bài 2 ngay, bị cáo đã nộp bài 2 ngay sau khi đăng bài 1.

Tòa: - Theo bị cáo bài 2 có chi tiết nào không đúng?

Hoàng Khương: - Bài 2 có chi tiết sơ suất là bị cáo can thiệp quá sâu vào việc đưa tiền và nhận tiền.

Tòa: - Bị cáo có dặn Minh Hòa mang xe đi giấu không?

Hoàng Khương: - Có. Vì bị cáo nhận thấy sự việc này có dấu hiệu bị lấp liếm.

Đông đảo phóng viên và người thân đến tham dự tại phiên tòa xét xử Hoàng Khương. Ảnh: HUYỀN VI

Tòa: - Ngày 9-7, bị cáo nộp thông tin bổ sung cho bài 2?



Hoàng Khương: - Ý thức của bị cáo khi đòi giấy tờ xe để coi quy trình xử lý đúng không?



Tòa: - Minh Hòa giao nộp lại xe máy Suzuki Sport vi phạm cho công an nhưng nói với bị cáo cho bạn mượn, bị bắt giữ trở lại rồi thì bị cáo đã chửi thề và nói "sẽ cho tụi nó chết luôn". Đúng không?



Hoàng Khương: - Đúng.

Hoàng Khương: - Ban biên tập yêu cầu bổ sung phần phỏng vấn nên bị cáo lấy cái mốc ngày 8-7, chứ không phải do xe của Minh Hòa bị Công an Bình Thạnh thu hồi nên bị cáo mới đăng bài (thực tế bị cáo đã nộp bài trước đó). Luật Báo chí cho phép nhà báo được tác nghiệp trong những tình huống cụ thể, bị cáo chạy theo sự việc và có sơ sót là can thiệp quá sâu.

Kiểm sát viên: - Bị cáo tham gia vào vụ việc này vượt quá quyền hạn của một nhà báo. Bị cáo là một nhà báo có bề dày kinh nghiệm, bị cáo phải biết là việc can thiệp của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo không chỉ chứng kiến mà trực tiếp tham gia.



Hoàng Khương: - Bị cáo không tham dự thì không thể có được những bằng chứng về hành vi sai phạm của cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức.

Kiểm sát viên: - Bị cáo khai nhờ Thất Hòa giúp tác nghiệp nhưng Thất Hòa khai không tham gia vào việc tác nghiệp và ghi âm giùm bị cáo.

Hoàng Khương: - Luật báo chí không quy định phạm vi tác nghiệp của nhà báo nên bị cáo không tránh khỏi những tình huống khó khăn, chỉ biết dấn thân vào dòng sự kiện, không lường hết hậu quả của hành động trên mang lại.

Người dân ngồi bên ngoài phòng xét xử để theo dõi phiên tòa thông qua màn hình tivi. Ảnh: HUYỀN VI

* Kiểm sát viên hỏi thêm Huỳnh Minh Đức.

Kiểm sát viên: - Khi nhận tiền, bị cáo có nghĩ hành vi đó vi phạm pháp luật thế nào không?



Đức: - Bị cáo chỉ nghĩ giúp cho Thất Hòa lấy xe ra thôi.



Kiểm sát viên: - Trong tình hình xe vi phạm pháp luật nhiều như hiện nay, bị cáo lại tiếp tay cho những hành vi sai phạm?

Đức: - Bị cáo sai rồi.

* Tòa chuyển sang thẩm vấn nhân chứng Võ Kiên Hùng - nhân viên hợp đồng bảo vệ kho tang vật vi phạm giao thông của Công an quận Bình Thạnh.



Ông Hùng phủ nhận việc nhận tiền do Đức đưa để trả trái phép chiếc xe vi phạm của Minh Hòa. Ông bảo trước nay trả xe đều làm đúng quy định. Chỉ lần này do nể Đức nên Đức "nói một tiếng" thì ông giải quyết theo yêu cầu của Đức.

Hai chị em bà Tôn Nữ Thị Hương và Tôn Nữ Thị Lập (là chị gái của bị cáo Tôn Thất Hòa) ngồi theo dõi phiên xét xử phía bên ngoài phòng xét xử. Bà Hương cho biết: "Hai chị em bắt xe từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để theo dõi phiên xét xử từ sáng đến giờ, chỉ mong muốn là gặp được mặt thằng Hòa xem nó thế nào. Từ khi nó bị bắt đến giờ hai chị em tôi chưa được gặp nó. Mẹ già chúng tôi hiện đang đau yếu nên không thể cùng đi và theo dõi phiên tòa này được. Bả cũng mong gặp thằng Hòa lắm!”.

Luật sư Phan Trung Hoài tham gia phần xét hỏi: - Thưa Hội đồng xét xử, sáng giờ tòa dành hơn 4 tiếng để hỏi, tôi xin tòa cho tôi 40 phút để tham gia phần hỏi.



Luật sư Hoài mời ông Thất Hòa.



Luật sư Hoài: - Nếu câu hỏi nào đụng chạm đến quyền lợi của bị cáo, bị cáo có quyền từ chối trả lời. Bị cáo có biết anh Khương đưa bị cáo máy ghi âm không?



Thất Hòa: - Tôi tưởng máy nghe nhạc, nếu biết máy ghi âm tôi không nhận. Khương dặn tôi khi nào vào nhậu, giới thiệu Khương là Hùng - lái xe của tôi. Khi chơi với nhau, Khương hay nói Khương là Hùng.



Luật sư Hoài: - Khương có gọi cho vợ anh, nói đóng giả là mẹ Minh Hòa không?



Thất Hòa: - Việc này tôi không biết.

Luật sư Hoài: - Việc này ông đã khai tại cơ quan điều tra mà.

Thất Hòa: - Lương tâm mà nói tôi muốn lấy xe ra cho cháu anh Khương nên không để ý ý đồ của anh Khương.

Luật sư Hoài: - Tôi xin đọc đoạn trao đổi giữa ông và Đức mà Đức ghi âm, "em phải biết rằng em đang nằm trong quy trình điều tra của nhà báo...".



Thất Hòa: - Lâu rồi, nói cũng nhiều, tôi không còn nhớ.

Luật sư Hoài hỏi vợ của Tôn Thất Hòa: - Xuyên suốt quá trình lấy xe đua ra, chị có biết người đi cùng chị là nhà báo Hoàng Khương không?

Vợ của Tôn Thất Hòa: - Tôi biết anh ấy là nhà báo.

Luật sư Hoài hỏi Minh Hòa: - Có phải bị cáo nói với anh Khương sau khi nhà báo Hoàng Khương đăng bài 1, bây giờ chiếc xe của em nổi bật quá rồi, anh đừng đăng bài báo về chiếc xe của em nữa?

Minh Hòa: - Lâu quá hổng nhớ.

Luật sư Hoài hỏi Đức: - Anh ghi âm cuộc trò chuyện với Hùng, anh có biết là nhà báo không?



Đức: - Tôi không biết, trước đó gặp anh Thất Hòa giới thiệu là Hùng, không nói nhà báo. Sau khi bài 1 ra, lãnh đạo của tôi có tổ chức tổ kiểm tra những việc liên quan đến bài báo.



Luật sư Hoài hỏi nhà báo Hoàng Khương: - Trước khi xảy ra vụ việc, anh được phân công làm gì?

Hoàng Khương: - Tôi được phân công làm tuyến bài về giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông. Tôi lên kế hoạch phân tích, nguyên nhân của tai nạn giao thông là do cảnh sát giao thông xử lý sai phạm không đúng quy định. Tôi gọi anh Thất Hòa về việc có biết vụ tai nạn giao thông nào không để tìm hiểu rõ ràng. Anh Thất Hòa gọi khắp nơi và biết tối 23-6 mới xảy ra một vụ, và dẫn tôi theo cùng để tìm hiểu. Tôi theo mục đích để tác nghiệp cho đề tài được giao. Tôi không có thời gian la cà tìm hiểu những vụ đó ngoài mục đích công việc.



Tòa can thiệp: - Luật sư nè, bây giờ là 4 giờ 40 phút, luật sư đã hỏi hơn 40 phút. Xin luật sư dừng lại, để công an đưa các bị cáo ra xe.



Tòa tuyên bố tạm dừng phiên xử chiều nay. Đúng 8 giờ sáng mai (7-9-2012), phiên xử sẽ tiếp tục phần xét hỏi.

