Trực tiếp phiên xử Hoàng Khương- phần 3: Hoàng Khương bị xử 4 năm tù giam

Tiếp tục phiên xử vụ Hoàng Khương (nguyên phóng viên Báo Tuổi Trẻ), 8 giờ 17 phút sáng nay (7-9-2012), Hội đồng xét xử vào phòng xử. Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Hoàng Khương của luật sư Phan Trung Hoài.

Cảnh trước phiên xử sáng nay (7-9-2012). Ảnh: THANH TÙNG

Luật sư Hoài: - Khi điều tra vụ việc này, cơ quan điều tra có tìm hiểu về việc năm 2008 anh tham gia vào việc lấy xe của Trần Minh Hòa là đúng hay sai?

Hoàng Khương: - Hoàn toàn không trái pháp luật.

Luật sư Hoài: - Khi Đông Anh nói Minh Hòa bị bắt xe vì đua, anh có tham gia bàn bạc việc lấy xe?

Hoàng Khương: - Hoàn toàn không bàn bạc gì cả. Tiếp cận khai thác thông tin, bí mật ghi âm, thăm dò xem việc họ xóa chứng cứ thế nào, thủ đoạn họ cho các xe ra trái pháp luật thế nào. Toàn bộ hồ sơ chứng cứ trong quá trình tác nghiệp gửi hết cho trưởng ban. Những file ghi âm mà cơ quan điều tra thu giữ là những file đã nộp cho tòa soạn Báo Tuổi Trẻ.

Luật sư Hoài: - Vì sao nhờ vợ Thất Hòa đóng giả mẹ Minh Hòa?

Hoàng Khương: - Đó là kỹ năng tác nghiệp nhờ hỗ trợ của người khác.

Luật sư Hoài: - Vì sao bảo Minh Hòa mang xe đi giấu?

Hoàng Khương: - Nghiên cứu, tim hiểu và biết có thể sẽ có sự can thiệp, lấp liếm, làm vậy muốn bảo vệ chứng cứ. Bài 1 đăng ngày 4, bài 2 đăng ngày 5, biên tập viên và trưởng ban hội ý và đề nghị tôi bổ sung ý kiến trao đổi giữa cơ quan chức năng và cơ quan chủ quản (Ban chỉ huy Đội cảnh sát giao thông - Công an quận Bình Thạnh) để bảo đảm chính xác thông tin. Bài đăng ngày 10-7 có phản ánh thông tin trao đổi này.

Bị cáo Hoàng Khương. Ảnh: THANH TÙNG

Luật sư Hoài: - Mục đích gặp Minh Hòa tối 8-7 là gì?

Hoàng Khương: - Để tìm hiểu thêm mánh khóe, hoàn toàn không biết Minh Hòa đã giao xe cho công an. Hoàn toàn không nói nếu trả giấy tờ xe thì sẽ đăng bài 2.

Luật sư Hoài: - Quá trình điều tra và tại phiên tòa anh nói anh sai sót trong tác nghiệp, anh cho biết hội nhà báo và Báo Tuổi Trẻ có quy định cụ thể nào về viết phạm vi tác nghiệp của phóng viên không?

Hoàng Khương: - Theo tôi được biết không vó văn bản pháp luật nào ghi rõ giới hạn tác nghiệp của phóng viên nên tôi đã can thiệp quá sâu mà không lường hết. Tôi được ban biên tập giao mảng nội chính, điều tra tiêu cực, đây là mảng khó, bị cáo đã đặt ra cho mình những nguyên tắc tác nghiệp làm sao không ảnh hưởng uy tín bản thân và tờ báo. Vụ này do tôi ham muốn chứng cứ chứng minh.

Luật sư Hoài: - Anh đã làm gì để giải quyết chiếc xe đua của Trần Minh Hòa?

Hoàng Khương: - Khi cùng Thất Hòa tham gia vụ xe đầu kéo va chạm xe du lịch, tôi nhớ có vụ Minh Hòa và phù hợp với vụ việc tôi đang đeo bám. Tôi là nhân chứng và người có công trong việc phát hiện sai phạm của công an Thanh Hóa. Tôi không biết những người tham gia phanh phui vụ này có bị tội đưa hối lộ không.

Luật sư Hoài kết thúc xét hỏi và cám ơn tòa.

* Luật sư Phan Đức Linh bắt đầu phần bào chữa cho bị cáo Đông Anh.



Luật sư Linh: - Khi Minh Hòa nhờ giúp vụ xe đua bị bắt, bị cáo trả lời sao?

Đông Anh: - Con trả lời không xử lý được. Hai tháng sau, con gọi cho Minh Hòa nói có quen biết ông anh...

Luật sư Linh: - Cho đến khi bị bắt, có biết ông Thất Hòa, ông Đức không?

Đông Anh: - Không.

Luật sư Linh: - Có tham gia bàn bạc không?

Đông Anh: - Không.

Luật sư Linh: - Việc bị cáo thông báo cho Minh Hòa, bị cáo có nhận được gì không?

Đông Anh: - Không nhận gì cả.

Luật sư Linh xin phép Hội đồng xét xử cho hỏi bị cáo Minh Hòa.

Luật sư Linh: - Có phải khi bị cáo nhờ vụ xe đua, Đông Anh từ chối không?

Minh Hòa: - Đúng.

Luật sư Linh: - Sau đó, Đông Anh gọi cho bị cáo nói gì?

Minh Hòa: - Nói có ông anh đang hỏi có bạn bị đua xe bị bắt không để anh ấy lấy biên bản viết bài.

* 8 giờ 45 phút: Kiểm sát viên đang hỏi bị cáo Hoàng Khương.

Kiểm sát viên đang xét hỏi bị cáo Hoàng Khương. Ảnh: HUYỀN VI

Kiểm sát viên hỏi sao lại bảo Minh Hòa đi giấu xe, Hoàng Khương trả lời đang trong quá trình tác nghiệp bị cáo sợ bị lộ nên mới dặn Minh Hòa không nó chuyện tiền bạc và ai lấy xe ra giùm.

Kiểm sát viên công bố đoạn ghi âm ngày 8-7: trong đó có đoạn "không nói gì đến tiền bạc, tiền bạc để anh lo. Tiền nong mày có biết tốn cả chục chai không...".

Hoàng Khương: - Đó lá những câu trong bữa nhậu, bị cáo đang tác nghiệp nhập vai không tránh khỏi những bỗ bã. Khi tiếp xúc với lãnh đạo của Đức, thấy có dấu hiệu che giấu, xin không đăng... thì bị cáo càng quyết tâm đăng để phanh phui tiêu cực.

Kiểm sát viên cáo buộc những việc Hoàng Khương cho là tác nghiệp đều vi phạm pháp luật, trả lời nhiều lần Hoàng Khương thừa nhận sai sót về mặt nghiệp vụ.

Khi cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Khương đã thu giữ 11 máy ghi âm vừa của Hoàng Khương vừa của tòa soạn trang bị.



8 giờ 59 phút: Kiểm sát viên Phạm Thị Thu Hà (VKSND TP.HCM) đang đọc bản luận tội. Đây là vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ. Cáo buộc như cáo trạng. 4 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Hoàng Khương vẫn cho rằng chỉ tác nghiệp. Bị cáo Đông Anh bảo chỉ đưa biên bản và đưa tiền giùm, không có mục đích đưa hối lộ.

Căn cứ vào lời khai và hồ sơ có thẩm khằng định hành vi của Hoàng Khương và Đông Anh là phạm tội đưa hối lộ. Đức nhận hối lộ 18 triệu đồng, phạm tội nhận hối lộ. Hoàng Khương lợi dụng nhiệm vụ nhà báo, được phân công viết về an toàn giao thông, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các sai sót trong xử lý vi phạm giao thông, đã có hành vi vi phạm pháp luật đưa hối lộ.

Viện kiểm sát đề nghị xử: bị cáo Đức: 6 đến 7 năm tù; Hoàng Khương: 6 đến 7 năm tù; Đông Anh: 4 đến 5 năm tù; Minh Hòa: 5 đến 6 năm tù; Anh Tuấn: 2 đến 3 năm tù; Thất Hòa: 2 đến 3 năm tù. Đề nghị tịch thu sung công quỹ 18 triệu đồng.

Viện kiểm sát đề nghị cho tổng hợp hình phạt mà bản án trước đó Minh Hòa chưa chấp hành về tội cướp giật tài sản.

Đại diện VKS đang đọc cáo trạng. Ảnh: HUYỀN VI

9 giờ 20 phút: Luật sư Diễm Phượng đang bào chữa cho bị cáo Đức. Luật sư đề nghị xác định lại giá trị nhận hối lộ, đề nghị xem xét trừ 12 triệu đồng mà Đức đã nộp phạt cho hai xe căn cứ vào số tiền quy định nộp phạt cho những lỗi mà hai xe này gây ra, tức còn 6 triệu thôi.

Thứ hai, luật sư Phượng đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Đức do tự thú, hợp tác tốt với cơ quan điều tra, nộp lại tiền, người cha già 80 tuổi không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa, hai con còn nhỏ, so với các bị cáo khác thì Đức khai báo thành khẩn, rõ ràng.

Luật sư Hoài bào chữa cho bị cáo Hoàng Khương: Hoàng Khương bị truy tố Điểm đ Khoản 2 Điều 289 Bộ luật Hình sự. Luật sư Hoài nêu 5 vấn đề lớn. 8 tháng từ khi Hoàng Khương bị bắt có nhiều ý kiến khác nhau về việc việc làm của Hoàng Khương có vi phạm pháp luật hay không. Luật sư cám ơn cơ quan tố tụng tạo điều kiện cho ông tham gia vụ án, chứng kiến việc bắt tạm giam.

Từ đó, luật sư Hoài nói rằng việc đảm bảo quyền bào chữa của luật sư theo quy định của pháp luật đã được thực thi. Hoàng Khương đã viết nhiều bài rất tốt đẹp về chiến công của lực lượng công an, ban biên tập đã gửi tòa toàn bộ các bài báo từ đó thấy là lực luông công an trong sạch, trừ vài "con sâu". Luật sư lấy làm tiếc là tòa không triệu tập ban biên tập Báo Tuổi Trẻ tham dự phiên tòa. Nếu được thì đã có thể làm rõ hơn quá trình tác nghiệp của nhà báo. Thực tế Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.HCM chưa có quy định chuẩn về ranh giới tác nghiệp an toàn, từ đó khó khăn nhận diện bản chất sự việc. Kiểm sát viên nói Hoàng Khương vi phạm đạo đức nhà báo, cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật cũng là do quy định chưa rõ ràng.

9 giờ 32 phút: Theo luật sư Hoài, nhà báo phải nhập vai, phải dấn thân để tìm hiểu sự thật. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã phát biểu tại diễn đàn Quốc hội kêu gọi chống những hành vi tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông. Luật sư đề nghị đặt vụ án này trong bối cảnh hai bài báo Hoàng Khương được giao tác nghiệp. Trước đó, bị cáo Hoàng Khương giả làm tài xế đưa tiền cho cảnh sát giao thông Thanh Hóa. Sau đó vụ việc bị phanh phui, Hoàng Khương được ngành công an khen ngợi có công chống tiêu cực.

Ngày 5-7-2011, ngay sau khi Báo Tuổi Trẻ đăng bài “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ”, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh đã họp và lập tổ công tác xác minh những vấn đề báo nêu. Kết quả xác minh cho thấy bài báo đã phản ánh đúng. Bài báo như tố cáo của công dân, cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý. Bị cáo Minh Đức thừa nhận sai phạm đã nhận tiền làm sai quy trình, sau đó bị tạm đình chỉ công tác.

Luật sư Hoài cho rằng vụ việc này được phản án trong hai bài báo, là thông tin tố giác tội phạm, từ đó Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cáo trạng đã nhận định sai động cơ mục đích của bị cáo Hoàng Khương. Báo Tuổi Trẻ đã xây dựng đề cương cho tuyến bài về an toàn giao thông, phân công nhiều ban, nhiều phòng ban tham gia với Ban nội chính là chủ công.

Luật sư Hoài khẳng định hai bài báo đã được Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ đồng ý về mặt chủ trương. Bị cáo Hoàng Khương chủ động lên kế hoạch tác nghiệp, các băng ghi âm đều nộp lại, không có động cơ cá nhân. Các bút lục thể hiện việc bị cáo Thất Hòa biết Hoàng Khương điều tra về an toàn giao thông, đúng ngành nghề Thất Hòa đang làm nên đồng ý giúp. Việc giải cứu xe đua chỉ phát sinh sau khi đi tìm bằng chứng vụ xe đầu kéo, bị cáo Hoàng Khương nghe và biết sự việc, đề nghị theo để lấy thông tin.

Bị cáo Tôn Thất Hòa hai lần trực tiếp cầm máy ghi âm, còn vợ ông Hòa đóng giả mẹ Minh Hòa. Tất cả những việc làm đó là kỹ năng tác nghiệp báo chí. Bị cáo Thất Hòa cũng nhiều lần lấy tên giả là Hoàng, bị cáo Hoàng Khương lấy tên giả là Hùng. Thất Hòa nói với Đức, Hoàng Khương là tài xế của mình. Bị cáo Thất Hòa cũng nhiều lần nói vì giúp bị cáo Hoàng Khương tác nghiệp mà dính vào vụ án. Bị cáo Hoàng Khương không chủ đích đưa hối lộ giải cứu xe đua vì Hoàng Khương đã thực hiện những thao tác nghiệp vụ.

Luật sư đang trích dẫn một loạt bút lục thể hiện lời khai của bị cáo Thất Hòa về những lần bị cáo Hoàng Khương đóng giả tài xế của ông. Khi gặp tại quán nhậu, Thất Hòa chỉ Hoàng Khương và nói với Đức: "Anh này tài xế của tôi. Nè, vào đây đi, làm một ly". Các bút lục và lời khai đều thể hiện Hoàng Khương không trực tiếp đưa tiền mà do Thất Hòa đưa.

Các bút lục và lời khai đều thể hiện Hoàng Khương không trực tiếp đưa tiền mà do Thất Hòa đưa. Luật sư Hoài dẫn chứng thêm: bị cáo Hoàng Khương không hề gặp bị cáo Minh Hòa, chỉ nhờ bị cáo Đông Anh tìm giúp một người nào đó có xe đua bị bắt để tham nhập tìm hiểu quy trình trả xe, tìm thông tin bằng chứng cho bài viết. Luật sư đề nghị loại bỏ cáo buộc Hoàng Khương đã lợi dụng vai trò nhà báo để giải quyết việc cho người trong gia đình. Bị cáo Đông Anh nhớ ra trước đó hai tháng Minh Hòa có nhờ tìm giúp ai quen lo xe ra.

Luật sư Hoài công bố đoạn ghi âm thể hiện Minh Hòa nói: "xe của em nổi bật qua rồi, thôi anh đừng đăng bài 2 nữa" nhưng Hoàng Khương từ chối. Luật sư Hoài khẳng định Hoàng Khương đã làm tốt vai trò xã hội của nhà báo, giúp quan điều tra phanh phui tiêu cực, không có động cơ, mục đích cá nhân.

Luật sư Hoài đề nghị tòa xem xét cáo buộc của VKS không đầy đủ cơ sở pháp lý, không đúng quy định về tố giác tội phạm, cần xem xét hành vi của bị cáo Hoàng Khương không phải hành vi phạm tội, mà là việc làm tố giác tội phạm, giúp làm rõ những tiêu cực...

Cuối cùng, luật sư Hoài đề nghị vì tất cả chỉ là tác nghiệp báo chí, tòa nên xem xét như vụ cảnh sát giao thông Thanh Hóa, Hoàng Khương cũng tham gia nhưng không phạm tội, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự và trả tự do cho Hoàng Khương.

10 giờ 5 phút: Luật sư Linh bắt đầu phần bào chữa cho bị cáo Đông Anh:

Luật sư Linh nói bị cáo Đông Anh nhận biên bản xử phạt không phải để tìm kiếm phương thức giúp bị cáo Hòa lấy xe mà chỉ là giúp bị cáo Hoàng Khương kiếm trường hợp cụ thể để tìm chứng cứ. Vai trò của Đông Anh chỉ dừng lại ở việc nhận biên bản xe và tiền giao cho người mà Hoàng Khương nhờ về nhà lấy giùm, không tham gia bàn bạc.

Luật sư Linh đề nghị tòa xem xét lại việc áp dụng tội danh của bị cáo Đông Anh. Trước đó, Đông Anh có tham gia đua xe nhưng đã chấm dứt việc này lâu rồi. Bị cáo Đông Anh không tiền án tiền sự, nhân thân tốt, đang đi học (năm thứ 3 Trường Cao đẳng Việt Mỹ TP.HCM). Luật sư Linh đề nghị tòa xem xét xử lý làm sao tạo điều kiện cho Đông Anh được tiếp tục việc học.

10 giờ 18 phút: Bị cáo Trần Anh Tuấn bị cáo duy nhất được tại ngoại đang tự bào chữa, ông không mời luật sư.

Bị cáo Tuấn bảo từ đầu đến cuối ông Thất Hòa chủ động hết. Bị cáo Tuấn biết là do bị cáo Thất Hòa muốn giúp Hoàng Khương tìm chứng cứ viết báo. Bị cáo Tuấn nói ban đầu ông cũng biết hành vi đưa 3 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng bị cáo Thất Hòa nói sẽ lo hết nên ông không nghĩ nhiều nữa. Bị cáo Tuấn mong tòa xem xét cho ông lần đầu vi phạm.

10 giờ 24 phút: Bị cáo Minh Hòa tự bào chữa.

Bị cáo Minh Hòa khóc, bảo chỉ muốn giúp Hoàng Khương làm công việc, mong tòa xem xét.

10 giờ 25 phút: Bị cáo Tôn Thất Hòa tự bào chữa.

Bị cáo Thất Hòa bảo ông không ý thức việc làm của ông là trái pháp luật, khi bị bắt mới biết.

Tòa nhắc bị cáo Thất Hòa tự bào chữa về việc bị cáo Hoàng Khương nói bị cáo Thất Hòa đưa hối lộ chứ Hoàng Khương không đưa.

Bị cáo Trần Anh Tuấn nói Thất Hòa ép mình Tuấn đưa chứ Tuấn không muốn đưa. Bị cáo Thất Hòa nói ông hoàn toàn không có quyền lực gì để ép ai.

Bị cáo Hoàng Khương đang bào chữa:

Hoàng Khương khẳng định hoàn toàn không có mục đích cá nhân, chỉ muốn phanh phhui tiêu cực, tìm chứng cứ. Quá trình tác nghiệp anh đã vất vả, khó khăn, xa vợ và các con nhỏ.

Số người tham dự phiên tòa ít hôm nay hơn hôm qua. Ảnh: HUYỀN VI

10 giờ 30 phút: Đại diện VKS đang tranh luận.

VKS ghi nhận bị cáo Hoàng Khương đã có những bài báo giúp phanh phui tiêu cực nhưng trong vụ việc cụ thể này đã vi phạm pháp luật. VKS khẳng định Hoàng Khương không tác nghiệp mà đã có hành vi sai phạm. Bị cáo Hoàng Khương đã 15 năm làm nghề báo, phải hiểu rõ những điều nhà báo được làm, không được làm. Việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phải trong khuôn khổ pháp luật.

VKS phân tích: Nếu tác nghiệp thì phải báo cáo cơ quan chủ quản và dùng tiền của cơ quan. Hành vi đưa 15 triệu đồng cho bị cáo Minh Đức, 3 ngày sau Hoàng Khương lấy xe ra, tức vi phạm đã rất rõ. Bài báo chưa đăng ngay mà nhiều lần Hoàng Khương cùng Thất Hòa đòi giấy xe không được mới đăng báo. VKS đánh giá việc làm của bị cáo Hoàng Khương thể hiện việc Hoàng Khương có hành vi ép người khác, không được thì đăng bài.

Liên quan đến chiếc xe, vật chứng của vụ án, đáng lý bị cáo Hoàng Khương phải giao nộp cho cơ quan chức năng mà Hoàng Khương lại bảo Minh Hòa đi giấu. Nhiều băng ghi âm thể hiện rõ việc Hoàng Khương quyết tâm giữ lại xe cho Minh Hòa. Bị cáo Hoàng Khương không chỉ chứng kiến ghi nhận mà trực tiếp tham gia luôn vào vụ việc đưa hối lộ. Bài báo đã viện dẫn không trung thực, lạm dụng vai trò báo chí của mình.

Kiểm sát viên Phạm Thị Thu Hà - đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng cáo trạng đã cáo buộc chính xác.

10 giờ 45 phút: Luật sư Hoài đăng đàn đối đáp với KSV về phần bào chữa cho bị cáo Hoàng Khương.

Luật sư Hoài nói chuyện đăng báo hay không là cả một quy trình nên không đồng ý với chuyện cáo buộc vì bị cáo Hoàng Khương không lấy được giấy tờ xe cho Minh Hòa nên cho đăng báo.

Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ cũng có văn bản cho biết cả hai bài viết đều được biên tập theo đúng quy trình từ biên tập viên, đến trưởng trang rồi ban biên tập. Bài 2 bị tạm gác và yêu cầu bổ sung phần phỏng vấn mới đăng. Cả hai bài được đăng đều có sự đồng ý của ban biên tập. Việc tạm gác bài báo, bổ sung ý kiến cơ quan chức năng là hết sức cần thiết.

Điều này chứng tỏ bị cáo Hoàng Khương không thể tự ý quyết việc đăng bài mà có ý kiến của cả tập thể Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Việc kiểm sát viên nói sao không lấy tiền của cơ quan, luật sư Hoài nói đây mới chỉ là tư cách cá nhân nhờ công an xác nhận cư trú mà đã có vấn đề thì việc sử dụng tiền của tổ chức đưa thì nguy hiểm quá.

Cũng ở vụ cảnh sát giao thông Thanh Hóa, Nguyễn Văn Khương (bị cáo Hoàng Khương) được xác định là nhân chứng, giúp phanh phui tiêu cực. Vậy mà vụ này có tội là không hợp lý, đề nghị tòa xem xét.

10 giờ 52 phút: Các bị cáo nói lời sau cùng.

* Bị cáo Huỳnh Minh Đức khóc: Mong tòa tạo điều kiện cho về nhà sớm.

* Bị cáo Hoàng Khương nói lời sau cùng: