Trực tiếp: Xét xử sát thủ "máu lạnh" Lê Văn Luyện

Luyện (phải) trước vành móng ngựa. Ảnh: THANH LƯU Sáng nay (10-1-2012): Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên xử sơ thẩm đối với sát thủ Lê Văn Luyện, người đã giết chết ba người trong gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Ngoài sát thủ Lê Văn Luyện còn có 5 bị cáo liên quan. Ngay từ sáng sớm, hai đầu đường dẫn vào trụ sở tòa đã có một số cảnh sát chốt chặn và hạn chế xe cộ đi lại.



Từ 6 giờ 30 phút: Gia đình người bị hại đã tập trung trước cổng phiên tòa, đầu đội khăn tang, mang theo di ảnh của nạn nhân và các biểu ngữ như: “Yêu cầu tử hình Lê Văn Luyện”, “Lê Văn Luyện phải trả giá cho tội ác quá lớn gây ra cho gia đình”… Trao đổi nhanh trước phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân cho biết họ sẽ yêu cầu Luyện bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng bồi thường thiệt hại. Mọi người bước vào bên trong phiên tòa đều bị kiểm soát gắt gao qua hai lớp cửa. Hàng trăm người dân đã kéo về phía tòa án, hy vọng có thể theo dõi được phiên tòa. 7 giờ 40 phút: Xe chở Lê Văn Luyện, Lê Văn Miên và Lê Thanh Hồng lùi sát cổng tòa. Một số người nhà nạn nhân quá khích đã ập tới kêu khóc, khiến việc đưa các bị cáo vào phiên tòa khá khó khăn. Lê Văn Luyện mặc chiếc áo đồng phục của trại tạm giam màu xanh nhạt, quần thể thao, mặt cúi gằm trước ống kính của phóng viên. Đúng 8 giờ: Thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Bắc Giang, chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 8 giờ 30 phút: Tòa kết thúc phần kiểm tra lý lịch, luật sư của người bị hại yêu cầu hoãn phiên tòa vì nạn nhân duy nhất còn sống, cháu Trịnh Thị Bích không có mặt. Tòa đã quyết định tạm dừng phiên tòa để hội ý. 9 giờ: Hàng chục phóng viên các báo đài vừa tác nghiệp vừa chờ quyết định của tòa. 9 giờ 10 phút: Một số người nhà nạn nhân được triệu tập đã bỏ về để ủng hộ đề nghị của luật sư. 9 giờ 15: Ông nội của cháu Bích đã ngồi sẵn trên xe ô tô chuẩn bị về, không tiếp tục tham gia phiên tòa nữa. 9 giờ 20 phút: Tòa vẫn đang tiếp tục hội ý. Phía ngoài, một số người nhà nạn nhân đã tỏ ra quá khích và có va chạm với lực lượng cảnh sát bảo vệ. 9 giờ 55 phút: Sau khoảng hơn 1 giờ hội ý, hội đồng xét xử đã tiếp tục phiên tòa. Tuy nhiên, gần hết người nhà nạn nhân đã rời khỏi phiên tòa. Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử, những nhân chứng, người có quyền nghĩa vụ liên quan đã lấy lời khai trong quá trình điều tra nên tòa xét thấy sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Chủ tọa đang phổ biến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo. Luyện được chỉ định hai luật sư bào chữa. 10 giờ 5 phút: Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bên người bị hại tiếp tục yêu cầu hội đồng xét xử để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại cũng như đại diện hợp pháp của người bị hại. Hội đồng xét xử cho rằng sự vắng mặt của của cháu Bích cũng như đại diện hợp pháp của người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Việc yêu cầu bồi thiệt hại có thể được xem xét trong một vụ án khác. Luật sư vẫn tiếp tục yêu cầu hoãn tòa vì cho rằng đại diện người bị hại còn yêu cầu những vấn đề khác liên quan đến vụ án. Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử nên cân nhắc ý kiến của các luật sư. 10 giờ 15 phút: Hội đồng xét xử quyết định hội ý lần thứ hai sau khi kết thúc phần thủ tục. 10 giờ 22 phút: Hội đồng xét xử đã tuyên bố hoãn phiên tòa đến 13 giờ 30 phút chiều nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật phiên xử này vào đầu giờ làm việc chiều nay.

13 giờ 30 phút: Luyện được đưa đến tòa. Các ngã đường vào trụ sở tòa án đã được phong tỏa từ sớm. 13 giờ 55 phút: Tòa bắt đầu làm việc. Buổi chiều, đại diện hợp pháp của người bị hại có mặt khá đầy đủ.



Ông Đinh Văn Hải đại diện cho vợ chồng chủ tiệm vàng bị giết (anh Trịnh Thành Ngọc - sinh năm 1974, chị Đinh Thị Chín - sinh năm 1976) và ông Đinh Văn Hương, đại diện theo ủy quyền cho cháu Trịnh Thị Bích có mặt tại phiên tòa. 14 giờ: Tòa phổ biến quyền và lợi ích hợp pháp cho đại diện người bị hại tại tòa. Ông Đinh Văn Hương (cha ruột của chị Chín) cùng gia đình nạn nhân đến tòa. 14 giờ 5 phút: Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần thủ tục, bắt đầu phầ xét hỏi. Đại diện viện kiểm sát bắt đầu công bố bản cáo trạng.

Cáo trạng mô tả lại toàn bộ hành vi không khác gì với lời khai của Luyện. Ngày 24-8, Luyện lợi dụng trời mưa gió, đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích vật lộn và giết chết hai vợ chồng anh Ngọc. Sau đó, Luyện xuống phòng ngủ chém đứt tay cháu Bích và chém nhiều nhất vào người cháu. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đọc cáo trạng Thấy cháu Thảo 18 tháng tuổi khóc, Luyện lạnh lùng ra tay giết luôn cháu bé này. Trong lúc đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng, người nhà nạn nhân không kìm chế nổi đã gào khóc, đòi "giết cả nhà thằng Luyện". Chủ tọa chia sẻ nổi đau nhưng yêu cầu gia đình nạn nhân giữ trật tự. 14 giờ 30 phút: Viện kiểm sát đã buộc tạm ngưng công bố cáo trạng một lúc để người nhà nạn nhân giữ bình tĩnh. Thấy người nhà nạn nhân mất bình tĩnh, các cảnh sát tư pháp đã phải yêu cầu phóng viên đang đứng bên cửa hông di chuyển để có thể dẫn các bị cáo vào phòng cách ly trong trường hợp khẩn cấp. Hàng trăm người tập trung tại sân tòa để nghe tòa xét xử tên Luyện từ một chiếc loa nhỏ. Cách đó khoảng 100 mét, dù công an đã lập hàng rào chặn lại nhưng vẫn có nhiều người tập trung nhìn vào phòng xử. 15 giờ 5 phút: Viện kiểm sát kết thúc phần công bố toàn văn cáo trạng. Theo đó, Luyện bị truy tố về ba tội: giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các bị cáo Lê Văn Miên (cha của Luyện), Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) và Lê Thị Định (cô ruột của Luyện), Lê Văn Nghi (chồng bị cáo Định) bị cáo trạng truy tố về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Trương Văn Hợp và Dương Thị Lược (cha mẹ của Hồng) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Tòa bắt đầu xét hỏi Lê Văn Luyện. Tòa hỏi: - Bị cáo đã nhận được cáo trạng chưa?

Luyện đáp: - Rồi.

Tòa: - Hành vi mô tả trong cáo trạng có đúng không?

Luyện: - Đúng. Luyện khai trước khi gây án đã mượn xe của chú đi cầm được 5,5 triệu đồng để tiêu xài. Luyện nảy sinh ý định gây án khi hết tiền tiêu và không có tiền chuộc xe. Nảy sinh ý định đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích từ ngày nào Luyện không nhớ. Luyện nói đi qua phố Sàn thấy tiệm vàng Ngọc Bích dễ đột nhập nhất nên mới chọn vào tầm ngắm. Luyện trả lời từng câu hỏi một cách ngắn gọn và lí nhí khiến chủ tọa phải yêu cầu Luyện bình tĩnh trả lời. Luyện trả lời thẩm vấn của tòa

Luyện mô tả tại tỉ mỉ hành vi từ khi đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích. Trước khi đột nhập, Luyện đã quan sát trước đó một ngày. Luyện vào bằng lối trước nhưng ra bằng lối sau là do lúc đó trời sáng rồi.

Không lấy tài sản ngay mà phải chờ gia đình chủ nhà dậy là vì Luyện sợ đánh động và không chống lại được hai vợ chồng chủ nhà. Lúc gọi điện cho Hồng đến đón, Luyện vẫn đang ở trong phòng khách. Khi gọi điện cho Hồng xong Luyện mới tìm đường ra. Khi Hồng hỏi tại sao bị thương, Luyện trả lời là do đánh nhau. Chiếc áo dính máu vẫn mặc trên người nên Luyện phải mượn áo của Hồng mặc. Khi bị cáo cất vàng vào trong tủ trên tầng hai thì không có ai ở nhà. Sau đó, Luyện bốc một bốc vàng nhét túi để phòng thân khi đi trốn nhưng không dám bán vì sợ lộ.

Khi nhờ Hồng chở ra trạm xá gần nhà để khâu vết thương, Luyện nảy sinh ý định đi Lạng Sơn trốn. Tuy nhiên, khi ra bến xe, Luyện nói với Hồng có ai hỏi thì nói Luyện đi vào miền Nam.

Sau khi trốn lên Lạng Sơn, Luyện đặt vấn đề với Nghi dẫn mình sang Trung Quốc. Nghi đã nhờ Hoàng Văn Trai, sau đó cùng dẫn Luyện sang Trung Quốc. Sau bốn ngày ở Trung Quốc, Nghi và Trai đã sang Trung Quốc nói dối Luyện là dẫn đi làm chỗ khác. Chiều 31-8-2011, Luyện về đến biên giới thì bị bắt. Tòa hỏi: - Bị cáo suy nghĩ gì về hành vi của mình? Luyện: - Bị cáo đã làm sai, có lỗi với người thân. Tòa: - VKS truy tố bị cáo có oan không? Luyện: - Không oan.

15 giờ 55 phút: Gia đình nạn nhân lại tiếp tục phản ứng, đòi đem di ảnh của nạn nhân ra trước tòa và phản đối cách xét hỏi của tòa. Chủ tọa đã mời một số người ta khỏi phiên tòa để đảm bảo trật tự. Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Trương Thanh Hồng. Khi đưa Hồng đưa Luyện đến trạm xá xã Thanh Lâm mới nghe được có vụ án giết người cướp tiệm vàng ở phố Sàn nên đã nghi ngờ Luyện có liên quan. Bị cáo Trương Thanh Hồng Khi chở Luyện về, Hồng có gặng hỏi nhưng Luyện chối bay việc liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Trước khi đi Lạng Sơn, Luyện có đưa cho Hồng hai sợi dây chuyền vàng để chuộc xe. Sau đó, Hồng về nhà nói với bố mẹ những nghi ngờ của mình. Ngày hôm sau Hồng được bố mình (bị cáo Hợp) nói thì Hồng mới biết chắc chắn.

Hồng hoàn toàn đồng tình với cáo buộc của viện kiểm sát. 16 giờ 12 phút: Tòa bắt đầu xét hỏi bị cáo Lê Văn Miên (bố đẻ của sát thủ Lê Văn Luyện). Bị cáo Miên khai ngay sau khi nhận được điện thoại của con trai, bị cáo Miên đã lập tức cất giấu số vàng rồi cùng bị cáo Hợp bắt xe lên Lạng Sơn để gặp Luyện. Cả hai bị cáo Miên và Hợp đều không nói cho ai biết Luyện có liên quan đến vụ cướp. Bị cáo Hợp thì khai ngay khi con mình (Hồng) về nói chuyện thì bị cáo đã biết Luyện là hung thủ. Bị cáo Hợp cho rằng mình không biết việc che giấu cho Luyện là hành vi phạm tội. Bị cáo Trương Văn Hợp Dương Thị Lược Tương tự, bị cáo Dương Thị Lược cũng cho rằng mình biết mà không nói với ai không phải là vi phạm pháp luật. 16 giờ 45 phút: Hai vợ chồng Lê Thành Nghi (thường gọi là Lê Văn Nhi) và Lê Thị Định (cô ruột của Luyện) nói hai vợ chồng đều ở vùng sâu vùng xa, tòa bảo sao chịu vậy, cả hai vợ chồng bị cáo Nghi đều cho rằng mình không phạm tội gì và mong tòa xem xét. Bị cáo Lê Thành Nghi Bị cáo Lê Thị Định 16 giờ 55 phút: Tòa bắt đầu xét hỏi người đại diện theo ủy quyền của gia đình người bị hại là Trịnh Văn Sinh (anh trai của nạn nhân Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích). Người đại diện theo ủy quyền cho rằng tang vật thu lại còn thiếu 2 chiếc điện thoại (1 điện thoại di động và 1 máy điện thoại bàn) và một chiếc xách túi màu. Chiếc túi này hàng ngày chị Chín đựng vàng và tiền. Anh Trịnh Văn Sinh chắc chắn trong túi này có vàng. Anh Sinh biết điều này vì rất gần nhà nạn nhân và rất hay sang nhà em trai mình chơi. Đại diện người bị hại rất bức xúc và cho rằng ngoài số tiền yêu cầu bồi thường, gia đình Luyện còn phải nuôi cháu Bích suốt đời và cử hẳn một người chăm sóc cháu. Cháu Bích hiện giờ gần như người tàn phế, sinh hoạt rất khó khăn và rất tội nghiệp. Đại diện người bị hại rất bức xúc khi trình bày nên tòa phải nhắc nhở giữ bình tĩnh. 17 giờ 15 phút: Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 8 giờ sáng mai (11-1-2012).

Ngay sau khi tòa tuyên bố dừng phiên tòa, cảnh sát tư pháp đã phải đưa các bị cáo vào phòng cách ly để tránh sự kích động của gia đình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật vào sáng mai.