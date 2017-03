Trục vớt thành công tàu 1.500 tấn chìm trên biển

Như đã đưa tin, do ảnh hưởng gió mùa, sáng 3-10-2010, tàu Hoàng Trung 08 (thuộc Công ty TNHH Hoàng Trung, đóng ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) do ông Lê Hữu Trung làm thuyền trưởng, chạy từ cảng Hải Phòng đến cảng Vũng Rô (Phú Yên) thì gặp mưa lớn, sóng to bị chìm trên biển Cửa Lò.

Khi bị chìm trên tàu chở 7 thuyền viên và 850 tấn ximăng, 3.000 lít dầu. Thuyền trưởng Lê Hữu Trung cùng 7 thuyền viên trên tàu được hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cứu sống. 850 tấn ximăng bị hư hỏng hoàn toàn.

Trong quá trình cứu các thuyền viên tàu Hoàng Trung 08, trung tá Lê Văn Thi, hải đội trưởng hải đội 2, bị một mảng kính trên tàu đâm sâu vào người đứt tĩnh mạch tay phải, mất nhiều máu, choáng ngất, chấn thương cột sống và chấn động não.

Cơ quan chức năng và chủ tàu lai dắt tàu Hoàng Trung 08 vào cảng Xuân Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để sửa chữa, giải phóng vật cản các con tàu khác dưới đáy biển Cửa Lò.

Theo NGUYÊN AN (TTO)