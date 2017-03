Trùm giang hồ dọa đưa 'con nợ' đi làm gái mại dâm

(PLO)- Ngày 29-9, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với Nguyên Văn Thanh (tự Thanh “củ mì”, 34 tuổi, ngụ phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.