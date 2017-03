Trung đoàn Không quân 910 bị đề nghị phạt 400 triệu đồng

Trong đó, phạt 100 triệu đồng do đã sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phạt 300 triệu đồng do không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. “Đây là mức đề nghị phạt cao nhất trong khung vi phạm do Trung đoàn 910 vi phạm nhiều lần, các cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở, xử lý” - ông Lộc nói.

Theo Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, đến nay Trung đoàn 910 đã tự ý san ủi hơn 13 ha đất rừng phòng hộ ven biển tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa làm thành 39 hồ nuôi tôm trái phép, trong đó có 24 hồ đang thả tôm nuôi.

Một khu nuôi tôm trái phép trên đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng do Trung đoàn 910 san ủi. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Lộc cho biết: “Từ năm 2008 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, UBND huyện Đông Hòa liên tục phát hiện Trung đoàn 910 tự ý san ủi đất rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm. Tỉnh đã có nhiều văn bản xử lý nhưng đơn vị này không chấp hành, tiếp tục san ủi mở rộng diện tích, số hồ nuôi tôm trái phép không ngừng tăng lên ngay trên đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng”. Cuối năm 2008, chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Phú Yên có quyết định phạt cảnh cáo và năm 2010, UBND tỉnh Phú Yên có hai công văn yêu cầu Trung đoàn 910 dừng ngay việc san ủi đất rừng phòng hộ nhưng trong năm này diện tích nuôi tôm trái phép của đơn vị tăng từ 1,6 ha (bốn hồ) lên 10 ha (29 hồ), rồi tăng lên 12 ha (34 hồ). Tháng 2-2011, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo cho phép các hồ nuôi tôm tồn tại đến tháng 6-2012, sau đó phải san ủi, trả lại nguyên trạng ban đầu. Tuy nhiên, mới đây UBND xã Hòa Hiệp Bắc phát hiện Trung đoàn 910 lại thuê phương tiện, máy móc tiếp tục san ủi mở rộng 1 ha để làm thêm năm hồ nuôi tôm, đồng thời tự ý xây dựng một ngôi nhà kiên cố trên đất mới lấn chiếm trái phép…

Trong những cuộc làm việc với đại diện các cơ quan chức năng và UBND huyện Đông Hòa, lãnh đạo Trung đoàn 910 đều thừa nhận việc tự ý san ủi đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng làm hồ nuôi là không đúng quy định. Tuy nhiên, sau những cuộc làm việc này, đơn vị vẫn liên tục tái phạm. Lãnh đạo Trung đoàn 910 giải thích việc làm hồ nuôi tôm nhằm cải thiện đời sống cho đơn vị. Tuy nhiên, đơn vị cũng thừa nhận đã hợp đồng, liên kết với những người bên ngoài để nuôi tôm...

Ông Lộc nói: “Quan điểm của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên là dứt khoát không cho tồn tại các hồ nuôi tôm trái phép mà phải buộc trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu. Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp với các sở ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Phú Yên để giải quyết triệt để vụ việc trên”.

TẤN LỘC