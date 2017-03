Trung Lương - ngày đầu thu phí: Rủ nhau cùng né

Ông LÊ CHÍ CÔNG, Trạm trưởng Trạm thu phí cao tốc Trung Lương: Hệ thống thu phí còn trục trặc Trong những ngày đầu thu phí thử, điều chúng tôi lo ngại nhất là tình trạng máy móc, thiết bị chạy không ổn định, việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các trạm không được thông suốt. Điều này dễ dẫn đến tình trạng ùn ứ. Trong ngày đầu thu phí có một số trục trặc về thiết bị máy móc, đồng thời một số lái xe còn lúng túng trong việc nhận thẻ, trả tiền nhưng cơ bản, việc thu phí vẫn diễn ra ổn định, xe cộ lưu thông thông suốt, không bị ùn ứ. Đây là hình thức thu phí hoàn toàn mới mẻ, được áp dụng đầu tiên nên lái xe bỡ ngỡ. Do vậy, hầu như tất cả các nhân viên ở các trạm được huy động để hướng dẫn lái xe và thu phí. Máy trục trặc nên phải dùng tay quẹt thẻ rồi phát cho lái xe. Ảnh: MP “Cao quá, lần sau sẽ không đi cao tốc nữa” - Lúc 8 giờ 20 phút, tại làn số 6, chiếc xe tải 13 tấn (thuộc nhóm 3, có biểu phí là 4.000 đồng/km) biển số 54Z-2193 đầu tiên từ Tiền Giang về TP.HCM đã nhận thẻ tại trạm Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang) phải dừng lại để nộp phí. Trợn tròn mắt khi nghe thông báo mức phí 160.000 đồng, lái xe nói: “Cao quá, lần sau sẽ không đi cao tốc nữa”. - Gần 30 phút sau, cũng tài xế xe tải thuộc nhóm nêu trên biển số 67M-2564 từ An Giang lên TP.HCM đã phải cắn răng móc ví trả 160.000 đồng cho việc đi toàn tuyến cao tốc. - Không lâu sau, chiếc xe đầu kéo biển số 67M-3579 là xe thuộc nhóm 4 có biểu phí cao nhất là 8.000 đồng/km đầu tiên đi ra khỏi cao tốc Trung Lương, phải đóng phí. Cũng như những lái xe tải khác, tài xế này lắc đầu: Mức phí quá cao. - Trao đổi nhanh với Pháp Luật TP.HCM trong thời gian chờ trả tiền, nhiều tài xế xe tải tỏ vẻ ngạc nhiên do mức thu phí quá cao so với các trạm thu phí thông thường. Chỉ trừ những tài xế chạy xe cho công ty thì những người còn lại đều không phân vân trả lời: “Không đi cao tốc nữa, sẽ đi quốc lộ 1”.