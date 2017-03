Trung Quốc: Dân phải xét nghiệm ADN để xin hộ chiếu

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương ngày 7-6 đưa tin người dân tại một khu vực biên giới ở Tân Cương, Trung Quốc hiện tại phải cung cấp mẫu ADN khi nộp giấy xin cấp hộ chiếu.



Bắt đầu từ ngày 1-6, người dân Châu tự trị dân tộc Kazakh Yili, một đơn vị hành chính nằm ở tây bắc Tân Cương, phải cung cấp cho cảnh sát các mẫu DNA, dấu vân tay, một “ảnh ba chiều”... để xin các giấy phép du lịch, tờ Yili Daily báo cáo.

Nhiều thành viên thuộc cộng đồng Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã phàn nàn về tình trạng phân biệt đối xử tại Trung Quốc - bao gồm việc từ chối cấp hộ chiếu nếu không thực hiện đúng các yêu cầu trên - cũng như kiểm soát về văn hóa và tôn giáo của họ.



Hai người Duy Ngô Nhĩ đi ngang qua một chợ bán quần áo ở Urumqi, Tân Cương ngày 1-11-2015. Ảnh: REUTERS

Chính sách mới - có hiệu lực ngay trước khi tháng lễ chay Ramadan bắt đầu (hôm 6-6) – liên quan đến việc xin cấp và gia hạn hộ chiếu, giấy phép nhập cảnh vào Đài Loan cùng giấy phép đi lại hai chiều đến Hong Kong và Ma Cau.



Người nào không thực hiện yêu cầu sẽ bị từ chối cấp giấy phép. Châu tự trị Kazakh Yili giáp phía tây Mông Cổ, phía nam Nga và phía đông của Kazakhstan. Khu vực này là một phần của Tân Cương, quê hương của hơn 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ.

Các cuộc xung đột thường xuyên giữa người Duy Ngô Nhĩ và lực lượng an ninh quốc gia đã dẫn đến cái chết của hàng trăm người. Bắc Kinh quy các vụ đụng độ là do chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và ảnh hưởng của nước ngoài trong khi các nhà hoạt động đổ lỗi là do việc kiểm soát hà khắc của chính quyền Trung Quốc về tôn giáo và văn hóa.

Theo AFP, Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các nhóm tôn giáo mặc dù thường xuyên tuyên bố rằng công dân nước này có quyền tự do tín ngưỡng.