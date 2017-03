Trung Quốc làm trầm trọng thêm tình hình

Chiều 5-6, Bộ Ngoại giao đã họp báo quốc tế lần thứ tư về tình hình biển Đông kể từ khi Trung Quốc (TQ) ngang ngược đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam (VN).

Chứng cứ bác bỏ luận điệu sai trái của TQ

Tại buổi họp báo này, VN đã công bố đoạn clip - bằng chứng việc tàu TQ đâm chìm tàu cá ĐNa-90152 TS (ngày 26-5) và đâm thủng tàu cảnh sát biển 2016 của VN (ngày 1-6) ngay trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN. Trước sự có mặt của đông đảo phóng viên quốc tế, những chứng cứ xác thực này đã bác bỏ luận điệu sai trái mà TQ đưa ra những ngày qua, vu cáo tàu VN chủ động đâm va tàu TQ nên bị chìm.

Với sự vụ nghiêm trọng này, Cục phó Kiểm ngư VN Hà Lê nói: “Tàu TQ rất manh động, thể hiện rõ mục đích đâm chìm tàu VN”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Trần Duy Hải cũng khẳng định: “Hành động nêu trên làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng ở biển Đông, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, tự do và an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực, gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế, gây bất bình trong dư luận và nhân nhân VN”.



Bộ Ngoại giao họp báo quốc tế chiều 5-6. Ảnh: VIẾT THỊNH

VN gửi công hàm, TQ lảng tránh không trả lời

Điểm lại tình hình hơn một tháng qua, kể từ khi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa VN, ông Trần Duy Hải cho biết VN đã có trên 30 cuộc trao đổi, đối thoại với TQ. Tất cả đều yêu cầu TQ rút giàn khoan và các tàu hộ tống để hai bên đi đến bàn giải pháp ổn định tình hình. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực, thiện chí của VN, phía TQ không dừng các hoạt động bất hợp pháp và còn phản ứng tiêu cực, có lời lẽ vu cáo, xuyên tạc, đổ lỗi cho VN.

Về các phản ứng gần đây nhất của VN, ông Hải thông tin ngày 23-5, Bộ Ngoại giao ta đã lần thứ hai trao công hàm gửi Bộ Ngoại giao TQ, yêu cầu TQ rút giàn khoan, tàu và phương tiện liên quan để hai bên tiến hành đàm phán xác định tính pháp lý khu vực TQ hạ đặt giàn khoan. TQ lảng tránh, không trả lời nên ngày 4-6, Bộ Ngoại giao ta tiếp tục gửi công hàm yêu cầu TQ chấm dứt hành động vi phạm chủ quyền VN, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS…

TQ lập ba lớp tàu bảo vệ, sẵn sàng đâm thẳng tàu VN

Về diễn biến trên thực địa một tháng qua, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Ngô Ngọc Thu cho biết sau lần di chuyển giàn khoan đến vị trí mới, cách điểm hạ đặt ban đầu hơn 21,8 hải lý về phía Đông Đông Bắc ngày 27-5, đến ngày 1-6, giàn khoan 981 có sự dịch chuyển nhẹ khoảng 140 m và đến nay đã lại ổn định vị trí. “Vị trí mới này vẫn nằm sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta” - ông Thu cho hay.

Trong quá trình hoạt động, TQ bố trí 70-80 tàu bảo vệ, tàu phục vụ trong đó có sáu chiếc tàu chiến các loại. Ngoài ra họ còn tổ chức số lượng lớn tàu cá, cao điểm tới 60 chiếc để cản trở hoạt động kêu gọi hòa bình của tàu dân sự VN. Các tàu của TQ được tổ chức thành ba lớp bảo vệ: Lớp trong cách giàn khoan 1-1,5 hải lý gồm 10-15 tàu; lớp giữa cách giàn khoan 4,5-5 hải lý có 40-45 tàu bảo vệ; lớp ngoài cùng cách giàn khoan 10-12 hải lý có 25-30 tàu. Trong số này, TQ luôn bố trí 9-12 tàu chuyên bám sát tàu chấp pháp VN, sẵn sàng ngăn cản, đâm va từ khoảng cách xa 10-12 hải lý so với giàn khoan.

Theo ông Thu, tính đến nay các tàu TQ đã đâm va, phun nước gây thương tích cho 12 kiểm ngư viên, làm hư hỏng 19 tàu kiểm ngư và năm tàu cảnh sát biển VN.

N.NHÂN - V.THỊNH