Trung Quốc 'trả giá vì ô nhiễm'

Ông khói xả từ các nhà máy là nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí thêm trầm trọng ở Trung Quốc. Ảnh: Chinahush.com.

Ông khói xả từ các nhà máy là nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí thêm trầm trọng ở Trung Quốc. Ảnh: Chinahush.com.

Theo Trang Nguyên (VNE)



"Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến hô hấp và chết sớm so chất lượng không khí quá kém", ông Achim Steiner, giám đốc điều hành UNEP cho biết."Xã hội Trung Quốc đang phải giá đắt cho việc chi phí chăm sóc sức khỏe tăng và năng suất lao động giảm", ông nói thêm.Thực trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc trong thời gian gần đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh dữ dội của người dân. Tuần trước giới chức Trung Quốc buộc phải thừa nhận mức độ ô nhiễm ở Bắc Kinh đã bị đánh giá thấp.Một cuộc nghiên cứu mới đây do chính phủ Trung Quốc thực hiện cho thấy, 10% đất nông nghiệp ở nước này chứa kim loại nặng như thủy ngân, chì và cadmium với nồng độ vượt tiêu chuẩn an toàn. Các kim loại đó có thể gây tổn thương ở hệ thần kinh, hệ sinh sản và thận, cũng như gây ra những biến chứng sức khỏe khác, đặc biệt ở trẻ em.Trước thực trạng trên, chính phủ nước Trung Quốc đang đề ra những chính sách để đất nước sạch hơn, xanh hơn. Năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư 49 tỷ USD cho "kinh tế xanh". Đây là mức đầu tư lớn nhất thế giới hiện nay và nó có thể tăng trong năm tới.Báo cáo của UNEP với tiêu đề "Hướng tới tương lai xanh hơn" cho thấy, loài người phải đầu tư tương đương 2% GDP toàn cầu mới có thể tạo nền kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường".Ông Steiner đưa ra ví dụ, nếu con người đầu tư máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời thì chi phí lắp đặt sẽ tốn kém nhưng chúng lại giúp tiết kiệm tiền bạc và năng lượng.