Trung tá công an bị kỷ luật vì lập doanh nghiệp, ép bạn hàng

Trung tá Tấn bị điều chuyển khỏi PC46 và nhận nhiệm vụ ở Phòng CSĐT phòng, chống tội phạm về ma túy. Đồng thời Đảng ủy PC46 cũng có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với Trung tá Tấn.

Trung tá Tấn bị kỷ luật do qua xác minh đơn tố cáo của người dân, Công an tỉnh Kiên Giang xác định Trung tá Tấn không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và của ngành.

Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ qua điện thoại với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thiếu tướng Minh xác nhận có việc kỷ luật như trên. Tuy nhiên, về cụ thể, bà nói: “Để cụ thể mọi thông tin, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh, sẽ có văn bản cung cấp. Còn vấn đề Trung tá Tấn, phía công an tỉnh đã xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định của ngành. Những vấn đề liên quan nợ nần đã xác định là quan hệ dân sự thì người dân có thể khởi kiện”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi và kết quả xác minh của Công an tỉnh Kiên Giang, năm 2005, khi là đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ, ma túy và môi trường (Công an huyện An Minh), Trung tá Tấn lập DNTN Phương Toàn và để cho một người khác đứng tên chủ DN. Sau đó, DNTN Phương Toàn chuyển thành Công ty TNHH MTV Trần Phát Hân do vợ Trung tá Tấn đứng tên.

Phía công an tỉnh kết luận Trung tá Tấn là lãnh đạo cấp đội trưởng, công tác trong lực lượng cảnh sát kinh tế Công an huyện An Minh, PC46 và là đảng viên nhưng chấp hành các quy định không nghiêm. Trung tá Tấn còn để vợ thành lập công ty và cùng vợ quản lý, điều hành DN kinh doanh xe tải chở thuê tôm, cá… Đây là ngành, nghề thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trực tiếp của Trung tá Tấn. Trong quá trình kinh doanh, Trung tá Tấn có lợi dụng chức trách, nhiệm vụ gây ảnh hưởng, cạnh tranh không lành mạnh, đe dọa, gây khó khăn đối với một số người cùng nghề kinh doanh xe tải và người mua bán tôm, cua ở huyện An Minh. Trung tá Tấn để xe của mình chở hàng hóa vi phạm bị xử phạt nhiều lần. Trung tá Tấn vay, mượn tiền của nhiều người không trả; giới thiệu, bảo lãnh chiếm dụng tiền của nhiều người (trên 900 triệu đồng - PV)…

Chưa hết, kết quả xác minh của Công an tỉnh Kiên Giang xác định Trung tá Tấn kê khai tài sản thu nhập không trung thực và đầy đủ. Cụ thể, bản kê khai năm 2013 và 2014 chỉ có hai ô tô tải nhưng trong thực tế năm 2014 Trung tá Tấn có tám ô tô tải và hai ô tô bốn chỗ; năm 2015 có chín chiếc ô tô tải và một xe bốn chỗ. Đáng chú ý, qua các lần làm việc với tổ xác minh, Trung tá Tấn trình bày thiếu trung thực, không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, gây khó khăn cho việc xác minh, kết luận…

Trong kết luận tố cáo, phía Công an tỉnh Kiên Giang xác định Trung tá Tấn đã vi phạm đạo đức phẩm chất của người CAND, không thật thà nhận khuyết điểm của mình, cần phải được xử lý nghiêm. Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã yêu cầu Trung tá Tấn giải quyết dứt điểm nợ, không để khiếu kiện kéo dài.