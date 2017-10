Trung và Nam bộ mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét

(PL)- Chiều 19-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, Nam bộ có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to.