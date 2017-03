Trưởng ban Nội chính Phú Yên lên tiếng về vụ vội chôn xác nạn nhân

Đó là nhận định của ông Nguyễn Thái Học - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, khi trả lời TTO hôm nay 26-4 liên quan đến vụ công an huyện Sơn Hòa vội vàng chôn xác nạn nhân tai nạn giao thông mà Pháp Luật TP.HCM đã liên tục phản ánh.

Trên TTO, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã báo cáo vụ việc với Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm khắc, đồng thời chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát, chấn chỉnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành công vụ nói chung.

Ông Học nói với TTO: “Qua trao đổi thông tin với thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, chúng tôi chia sẻ với gia đình nạn nhân Huỳnh Xuân Điền về hậu quả đáng tiếc của vụ tai nạn giao thông cũng như những bức xúc đối với quá trình xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng ở huyện Sơn Hòa.

Công an huyện cũng đã thẳng thắn thừa nhận hai sai sót là cán bộ đến tận nhà nạn nhân mà không thông báo về vụ tai nạn và việc chôn cất nạn nhân chưa đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

Theo tôi, những người có liên quan đến sai sót này đã làm việc một cách cẩu thả, tùy tiện, thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Trong khi đó, theo TTO, ông Cao Minh Hòa -phó bí thư thường trực Huyện ủy Sơn Hòa cho biết ngày mai 27-4, Thường trực Huyện ủy sẽ chủ trì nghe công an, viện kiểm sát huyện báo cáo cụ thể, chi tiết vụ việc để chỉ đạo xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 22-4, ông Huỳnh Xuân Phương (67 tuổi, ngụ khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc con ông là Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi) bị tử vong do TNGT nhưng bị đưa đi mai táng mà gia đình không hề hay biết.

Theo đó, sáng sớm 6-4, trên quốc lộ 25 qua xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ông Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi, ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) và xe tải chở mía làm ông Điền bị thương nặng.

Nghi người bị nạn là ông Điền, Công an huyện Sơn Hòa cử một trinh sát cùng phó trưởng công an thị trấn Củng Sơn đến nhà ông Điền xác minh nhân thân và có cách thông báo cho người thân của ông.

Tuy nhiên, hai cán bộ này đã không thông báo về vụ tai nạn cũng như tình trạng thương tích của ông Điền. Đến 23g đêm 6-4, ông Điền tử vong khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Trưa hôm sau,sau khi khám nghiệm tử thi ông Điền xong, dù chưa thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên phương tiện thông tin đại chúng theo luật định, Công an huyện Sơn Hòa đã phối hợp cùng UBND xã Suối Bạc tổ chức chôn cất ông Điền ở nghĩa trang của xã nàyvới sự hỗ trợ kinh phí của chủ xe tải gây tai nạn.

“Nhà tôi và nhà con tôi cách trụ sở Công an huyện Sơn Hòa chưa tới 1 km. Thế nhưng không hiểu sao khi con tôi mới bị nạn, còn đang cấp cứu ở bệnh viện, công an đã tìm đến gia đình nhưng lại không thông báo gì. Đến khi gia đình hỏi, công an huyện mới cho biết con tôi đã được chôn” - ông Phương đau đớn.

Người thân anh Huỳnh Xuân Điền đau đớn khi anh bị nạn, chôn cất mà người thân không biết. Ảnh: TẤN LỘC

Phân tích trên Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao cho rằng hành vi sai phạm của công an và VKS huyện Sơn Hòa đã xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống tâm linh của người dân (không chỉ ở nước ta mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới) được hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

"Chúng ta đã từng biết nhiều vụ tai nạn máy bay, tàu thủy có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tử nạn. Khi đó các cơ quan chức năng đều phải cố gắng tìm cho được người thân của nạn nhân, kể cả trường hợp nạn nhân chỉ còn chút ít phần cơ thể. Nhiều trường hợp phải tốn kém cả triệu USD để giám định ADN. Nhưng họ vẫn phải làm. Đó không chỉ là pháp luật mà còn là đạo lý của loài người"- ông Quế viết.

Theo ông Quế, không ai có thể tin nổi việc cho chôn giấu xác nạn nhân một cách vội vàng khi chưa thông báo đến gia đình. Vậy mà Công an huyện Sơn Hòa lại biện minh cho việc làm của mình rằng “vì không tìm được thân nhân nạn nhân nên nếu để lâu, công an huyện sẽ không đủ kinh phí chi trả việc bảo quản thi thể”. Cách biện minh này chính giám đốc BV Đa khoa Phú Yên đã bác bỏ và dư luận thì càng thêm nghi ngờ!

Có thể một cán bộ công an mới vô nghề không biết, không thuộc các quy định của pháp luật về quy trình giải quyết một vụ TNGT đường bộ nhưng một sĩ quan cấp tá, lại là lãnh đạo công an của huyện thì phải biết, phải thuộc Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA về quy trình điều tra, giải quyết TNGT đường bộ. Lý giải như vị phó Công an huyện Sơn Hòa đến trẻ con cũng nghe không lọt lỗ tai! Dư luận có quyền nghi ngờ về tính trong sáng, liêm khiết, trung thực của công an và VKS huyện Sơn Hòa trong vụ TNGT này.

Ông Quế cũng nhận định việc vội vã chôn giấu xác nạn nhân là việc làm mờ ám, có chủ ý của công an, VKS huyện Sơn Hòa và chủ xe gây tai nạn.Việc làm này cũng không khác gì đem giấu xác nạn nhân để phi tang… Hành vi này trước hết đã xâm phạm thi thể vì đã tự ý đem xác nạn nhân chôn giấu ở nghĩa trang khi chưa cho thân nhân nhận diện. Hành vi chôn giấu xác nạn nhân còn có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm cho người lái xe tải đã gây tai nạn làm anh Điền bị chết (nếu sau này chứng minh được lỗi gây TNGT hoàn toàn thuộc về lái xe). Ngoài ra hành vi của một số cán bộ công an và VKS huyện Sơn Hòa có thể còn là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu điều tra đến nơi đến chốn, biết đâu ai đó còn có tội nhận hối lộ hoặc tội đưa hối lộ… Nói chung, phải điều tra để trả lời câu hỏi: Vì sao lại có việc vội vàng chôn giấu xác nạn nhân như vậy?

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc này để kịp thời thông tin đến bạn đọc.