Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy muốn từ chức phải chờ

Ban Thường vụ qua đánh giá, xem xét đã thống nhất theo nguyện vọng của ông Nhân, cụ thể là đồng ý cho xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và từ chức trưởng Ban Tổ chức để đi học lại bổ túc THCS. Chiều nay, bộ phận chuyên môn của Thành ủy đang hoàn tất các biên bản, hồ sơ và báo cáo để gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ra quyết định”.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM chiều 19-10, ông Võ Minh Tâm, Bí thư Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang), cho biết như trên.



Cũng theo ông Võ Minh Tâm, do ông Nhân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và việc chuẩn y chức danh, chức vụ của ông Nhân do Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định nên việc cho thôi và xin rút sẽ do tỉnh ban hành quyết định.

“Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại Ban Tổ chức Thành ủy tạm thời bố trí một phó bí thư Thành ủy tạm phụ trách trong thời gian chờ Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ra quyết định phân công nhân sự mới” - ông Võ Minh Tâm cho biết thêm.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, liên hệ với ông Lê Công Lý, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Lý cho biết: “Hiện chưa nhận văn bản hay thông tin từ phía Thành ủy Vị Thanh chuyển tới nên sẽ cho kiểm tra lại để trả lời sau”.

Cũng theo ông Lý, trường hợp ông Nhân, việc ra quyết định chấp thuận theo nguyện vọng hay không sẽ do Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ra quyết định.

Vừa qua, ông Lê Thành Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh, có đơn xin từ chức. Trong khi trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nhân do đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của người khác để được học THPT, qua đó vi phạm điểm a khoản 2 Điều 21 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Vụ việc thi hành kỷ luật ông Nhân được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 1996 ông Nhân muốn đi học trung cấp hành chính nên mượn bằng tốt nghiệp THCS của người bạn (có cùng năm sinh)… Từ tấm bằng đi mượn này, ông Lê Thành Nhân bổ sung vào hồ sơ của mình để học và tốt nghiệp THPT - hệ bổ túc, tốt nghiệp Trung cấp hành chính rồi tiếp tục theo học các lớp ĐH Luật và cao cấp chính trị - hành chính…

Điều đáng nói, suốt thời gian dài qua các lần khai lý lịch, bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm cũng như làm lý lịch, hồ sơ để ứng cử, nhất là ứng cử Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vị Thanh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nhân vẫn giấu việc mượn bằng cấp và khai không trung thực trong hồ sơ, lý lịch.