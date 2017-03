Trưởng công an xã dùng súng bắn người là do bị chống đối

Ngày 31-8, tại cuộc họp giao ban báo chí hằng tháng, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin về vụ Thiếu tá Bùi Chí Hiếu, Trưởng Công an xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn hai phát vào lưng gây thương tích cho Lê Văn Thảo (25 tuổi) hôm 22-8.

Theo báo cáo của Công an TP Phan Thiết, ngày 7-1-2016, Lê Văn Thảo đánh gây thương tích anh LTL ngụ cùng xã Tiến Thành.

Công an xã đã ba lần mời lên làm việc nhưng Thảo không chấp hành.

Đến ngày 6-2-2016, Thảo tiếp tục đánh bà HTL gây thương tích với tỉ lệ tổn thương 13% và vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết thụ lý, điều tra.

Vào lúc 15 giờ ngày 22-8, Thiếu tá Hiếu cùng lực lượng công an, dân phòng xã đến mời Thảo về trụ sở làm việc liên quan đến vụ đánh anh LTL. Khi lực lượng này đến mời, Thảo không chấp hành đồng thời dùng nhiều lời lẽ thô tục, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm trên có hai công an viên lao vào áp giải thì bị Thảo dùng tông đơ hớt tóc tấn công lại và xô đẩy, quật ngã.

Lúc này Thiếu tá Hiếu đã bắn chỉ thiên nhưng Thảo không chấp hành nên đã bắn vào lưng Thảo để áp giải đưa về trụ sở.



Vết thương trên lưng nạn nhân.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP Phan Thiết thành lập tổ xác minh và xác định vụ việc trên xảy ra là có thật.

Hiện Đảng ủy, UBND xã Tiến Thành cũng thành lập một tổ xác minh nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đã giao trách nhiệm cho Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, tiến hành kiểm tra quy trình sử dụng công cụ hỗ trợ trong trường hợp trên. Nếu sai sẽ xử lý theo quy định của ngành, đồng thời củng cố hồ sơ các vụ gây thương tích do Lê Văn Thảo gây ra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, Thảo khẳng định mình không hề chống đối. Theo Thảo, khi lực lượng công an xã đến mời, anh chỉ yêu cầu cho hớt xong đầu tóc của khách rồi chấp hành và xảy ra sự việc.