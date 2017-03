Trường hợp đầu tiên hòa giải không thành

Kết quả hòa giải không thành vì bệnh nhân đòi bồi thường 120 triệu đồng, còn bệnh viện chỉ chịu hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống là 10 triệu đồng.

Dự kiến ngày 22 và 23 tới đây, bốn bệnh nhân khác sẽ được tòa mời đến hòa giải...

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 5-2010, 22 bệnh nhân sau khi đến BV Mắt TP.HCM mổ để thay thủy tinh thể nhân tạo đã bị mù. Nguyên nhân được bệnh viện xác định là do chất chỉ thị màu Trypan Blue có vi khuẩn mủ xanh. Phía bệnh viện cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn, do lỗi của nhà sản xuất chất chỉ thị màu không đảm bảo chất lượng. Bệnh viện đã hoàn trả tiền mổ, hỗ trợ chi phí đi lại, thuốc men, xét nghiệm (khoảng 8 triệu đồng/người) và cam kết điều trị miễn phí cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo các bệnh nhân, đó chỉ là tiền hỗ trợ chứ chưa phải bồi thường, bù đắp vì hậu quả họ phải gánh chịu rất lớn do mắt đã bị mù hoàn toàn.

Sau đó, BV Mắt đã mời các bệnh nhân đến họp thương lượng với ban giám đốc nhưng không có kết quả khi các bệnh nhân đều yêu cầu bồi thường từ 100 triệu đồng trở lên, còn phía bệnh viện cho rằng quá cao. Các khoản mà các nguyên đơn yêu cầu bồi thường là chi phí cứu chữa, tiền tổn thất tinh thần, tiền thay mắt giả thẩm mỹ... (nếu sau này mắt của họ còn bị biến chứng, bệnh viện cũng phải chịu trách nhiệm).

THANH TÙNG