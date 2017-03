Trưởng phòng CSGT: TP.HCM không có xe ‘vua’, xe ‘dù’

(PL)- “Tình hình trật tự an toàn, tai nạn giao thông ở TP.HCM gần đây diễn biến phức tạp. Dư luận cho rằng một phần nguyên nhân là do xe “vua”, xe “dù” được tự do hoạt động”.

Sáng 9-6, tại cuộc họp giao ban công tác bảo đảm trật tự ATGT năm tháng đầu năm 2015, lãnh đạo UBND TP đưa ra vấn đề trên. Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP), khẳng định trên địa bàn TP không có nạn xe được bảo kê để chở quá tải, đi vào đường cấm… “Không có chuyện xe chở quá tải dán lôgô được bảo kê qua lọt các trạm cân ở những tuyến đường cửa ngõ TP. Cán bộ, chiến sĩ CSGT nào bị phát hiện liên quan đến bảo kê cho các dạng xe này sẽ bị xử lý ngay. Tuy nhiên, hiện có việc các loại xe tải nhỏ chở quá tải 500-600 kg chạy len lỏi trong các tuyến nội đô hoặc vùng ven” - Đại tá Trà nói. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban Chuyên trách Ban ATGT TP, chỉ rõ những điểm xe “dù”, bến “cóc” ở các quận 1, 5, 6, 9, 10, 11, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức… đang gây rối loạn trật tự, ATGT đô thị. Tuy nhiên, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 1, khẳng định qua kiểm tra không phát hiện nạn xe “dù” trên địa bàn. “Những doanh nghiệp chạy xe ở các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Nguyễn Thái Bình… đều có giấy phép kinh doanh vận tải theo dạng hợp đồng hoặc du lịch lữ hành. Chỉ có thể xử phạt các xe này vi phạm lỗi dừng, đậu không đúng nơi quy định” - ông Hiếu cho biết. L.ĐỨC - H.TUYÊN