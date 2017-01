Trưởng phòng Huỳnh Trung Phong nói gì về tiêu cực CSGT?

Trong năm 2016, Phòng CSGT ĐB-ĐS có 668 lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm với số tiền 128.540.000 đồng. ------------ Tháng 12-2016, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân bổ nhiệm Trung tá Huỳnh Trung Phong – Phó Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM giữ chức vụ trưởng phòng. Trung tá Huỳnh Trung Phong tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vào tháng 12-2002. Ông từng làm việc tại Đội Tham mưu và sau đó được bổ nhiệm phó trưởng Phòng PC67.