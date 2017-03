Trưởng thôn lãnh án vì… phản đối dự án

Trước đây, do phản đối chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh về dự án xây công viên vĩnh hằng tại xã Bắc Sơn, từ ngày 13-3 đến ngày 1-4, các bị cáo đã cùng ông Trương Công Giáp thực hiện nhiều vụ gây rối. Các bị cáo tập trung đám đông hò hét, ném đá vào nhà lãnh đạo xã Bắc Sơn để phản đối dự án. Chiều 10-4, khi Công an huyện Thạch Hà thực hiện lệnh bắt Trường (nguyên trưởng thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn), các bị cáo đã kích động, bao vây, ngăn cản công an. (Trong vụ này, do bị can Giáp đã tử vong trong trại tạm giam nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ).

ĐẮC LAM