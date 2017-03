Trượt ngã vì đống cát trên đường, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

Vào thời điểm trên, đoạn quốc lộ 1A đang thi công nâng cấp, mở rộng chưa hoàn thành, đất, cát rơi vãi trên mặt quốc lộ. Anh Nguyễn Tất Hưởng (38 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) điều khiển xe máy mang BKS 37B1-854.17 chạy hướng Nam-Bắc thì gặp đất, cát rơi vãi trên mặt đường, bị trượt bánh xe, ngã xuống đường.

Cùng lúc đó xe tải Howo (Hổ vồ) mang BKS 37C-084.22 do anh Nguyễn Viết Ngọc (trú Nghệ An) điều khiển chạy nhanh cùng chiều 'trờ tới' đâm vào kéo cả xe máy và anh Hưởng vào gầm chạy tiếp chừng 30m mới dừng lại. Anh Hưởng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

Hiện trường vụ tai nạn xe “Hổ vồ” mang BKS 37C-084.22 kéo lê, cán chết anh Nguyễn Tất Hưởng (38 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) điều khiển xe máy.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Nghi Liên, Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường phân luồng tránh ách tắc giao thông và khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

- Trước đó, chiều 19-10, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xe tải Howo (Hổ vồ) mang BKS 37C-124.89 chạy hướng Hà Nội-TP HCM đâm vào xe máy mang BKS 37K4-6607 do anh Cao Bá Tráng (trú xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) chở theo vợ và con trai, chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến anh Tráng và vợ là chị Cao Thị Mận cùng con trai là cháu Cao Bá Hiếu (2 tuổi) thiệt mạng.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 12 triệu đồng cho bé Cao Thị Yến Nhi (chưa tròn 1 tuổi, con vợ chồng anh Tráng, chị Mận). Sau vụ tai nạn đau lòng trên, bé Yến Nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất anh trai, đang được bà nội chăm nuôi.