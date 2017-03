Truy bắt đối tượng dùng súng cướp tiệm games lộ ra ổ tội phạm nguy hiểm

Hai nghi can này đang bị điều tra về một loạt hành vi gồm cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ…

Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú

Theo thượng tá Sâm, ngày 22-12 đội cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin trình báo của anh T (ngụ quận 9). Theo anh T, sáng 22-12, có một thanh niên mà anh chỉ biết với biệt danh Tú “đĩ” vào tiệm của anh chơi games bắn cá, tuy nhiên chơi một lúc thì Tú thua hết số thẻ đã mua. Tức tối vì không có tiền chơi tiếp, Tú bất ngờ lấy một khẩu súng từ trong người chĩa vào anh T yêu cầu đưa tiền. Quá hoảng sợ, anh T móc hết tiền trong người được 4 triệu đồng đưa cho Tú. Ngay sau đó Tú nhét súng vào người, rồi lên xe gắn máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, chỉ từ manh mối duy nhất là danh tính đối tượng mang tên Tú “đĩ”, đội cảnh sát hình sự công an quận 9 đã nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Tuấn Tú, hiện đang tạm trú ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Từ căn cứ này, công an quận 9 đã cử trinh sát truy bắt Tú.

Chiều 25-12, tổ trinh sát hình sự công an quận 9 phát hiện Nguyễn Lý Hậu đang chở Tú “đĩ” bằng xe máy từ nhà ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức vừa đi ra nên lập tức áp sát khống chế. Dù biết bị công an truy bắt nhưng Hậu vẫn lao xe bỏ chạy. Cùng thời điểm này, Nguyễn Tuấn Anh là anh ruột của Tú đã cầm một ổ khóa xông đến đánh vào người tổ công an.

Trước tình huống bị tấn công, tổ công an đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, tuy nhiên Tuấn Anh vẫn xông đến dùng hung khí tấn công khiến hai công an là Bùi Thiên Tân và Nguyễn Phương Linh bị thương. Lợi dụng thời điểm này, Tú đã leo qua hàng rào tẩu thoát. Dù bị thương nhẹ, nhưng tổ công an vẫn khống chế bắt giữ được Tuấn Anh và Hậu đưa về trụ sở.

Ngay trong ngày 25-12, công an quận 9 phối hợp cùng công an quận Thủ Đức khám xét nhà của anh em Tuấn Anh, Tú “đĩ” thu được lượng lớn tang vật gồm 2 khẩu súng, 16 biển số xe gắn máy, roi điện, 4 cây kiếm, 3 xe gắn máy, cùng nhiều tang vật dùng để rã xe gắn máy… Đặc biệt tại nhà của hai đối tượng này có gắn nhiều camera quan sát, nghi vấn thêm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.



Súng thu giữ được tại nhà các đối tượng

Hiện công an quận 9 đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Tú.