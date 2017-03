Truy đuổi, làm “con nợ” tử vong

Theo Công an huyện Tân Châu kết luận nguyên nhân chết là do tai nạn giao thông (TNGT) nên không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân cho rằng, đây là vụ án giết người, chứ không phải là tai nạn giao thông đơn thuần!

Không khởi tố vụ án vì... tự té (!?)



Ông Tiến kể lại vụ việc với PV

Chị Trần Thị Bách (ngụ tổ 17, ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu) đã gửi đơn khiếu nại về việc chồng chị tên Thái Văn Út bị chết, có dấu hiệu của tội phạm nhưng Công an huyện Tân Châu cho rằng đó là một vụ TNGT do xe vấp “ổ gà” nên không khởi tố vụ án.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Bách kể: Năm 2010, chồng chị Bách có mua một chiếc xe máy cày hiệu Ford 3.000 của anh Lê Thanh Tâm với giá 66 triệu đồng, trả trước 46 triệu đồng, số tiền còn lại, vợ chồng chị hứa sẽ trả hết khi thu hoạch mì. Sau đó, chiếc xe máy cày bị hư nên vợ chồng chị không kịp thu hoạch mì bán để trả nợ.

Lúc 13 giờ ngày 20-9-2010, anh Tâm cùng vợ mang theo cây rựa đến gia đình chị đòi tiền (?). Không có anh Út ở nhà, vợ chồng anh Tâm chửi mắng rồi bỏ về. Đến 14 giờ anh Út về nhà, điều khiển xe máy cày ra xã Suối Dây để sửa chữa, bị anh Tâm và một số người khác chặn đường đòi lấy xe. Anh Út nhờ Công an xã Tân Hoà can thiệp.

Trong lúc ở nhà chờ đợi chồng về, 22 giờ chị Bách nhận được tin báo anh Út bị tai nạn tử vong. Đến hiện trường, chị Bách thấy đầu xe, đèn lái của xe máy cày đều bị đập bể, còn bình ắc quy bị bể văng ra khỏi xe.

Ngày 21-10-2010, Công an Tân Châu thông báo không khởi tố vụ án, với kết luận: “… xe chạy tốc độ nhanh, vấp ổ gà nên lạc tay lái đâm qua lề trái hướng đi của xe đụng vào gốc cây mít trước nhà bà Lâm Thị Ấm, ngụ tổ 2, ấp Trảng Trai, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu. Trước khi đụng vào gốc cây mít, anh Út nhảy ra khỏi xe đập đầu xuống đường bị tử vong do chấn thương sọ não. Lỗi do nạn nhân”.

Nhân chứng nói gì?

Chị Bách không đồng ý với kết luận của Công an Tân Châu nên khiếu nại nhiều nơi. Chị cho biết, khoảng cách giữa thi thể anh Út và chiếc xe khoảng 10 mét. Trên thi thể anh Út không có dấu bánh xe cán qua mà có nhiều vết bầm. “Chồng tôi không thể nào té ra khỏi xe. Hiện trường cho thấy chồng tôi nằm chết trên đường, ngay dấu bánh xe máy cày đi qua mà thân thể không hề có dấu vết bị xe cán. Đây là hiện trường do các đối tượng đòi nợ dựng lên nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra”- chị Bách khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Hải, công an viên phụ trách ấp Trảng Trai cho biết thêm: “Hôm đó, khoảng 10 giờ tối, có người báo tin, tôi đến và bảo vệ hiện trường. Lúc đến, tôi thấy anh Út còn nằm giựt giựt, bên cạnh là cái bình ắc quy của xe máy cày nằm nghiêng như có ai đó mang từ trên xe để xuống.

Còn ông Nguyễn Văn Tiến, tổ trưởng tổ 8 cho biết, khoảng 20 giờ ngày xảy ra vụ án, ông thấy anh Út lái xe máy cày chạy trước, có một số người chạy xe mô tô theo sau. Anh Út tấp xe máy cày vào trước nhà anh Châu, Công an xã Tân Hoà.

Sau khi nghe anh Út trình bày bị số người này xiết nợ, anh Châu bảo với mọi người cho xe anh Út về, ngày mai ra UBND xã giải quyết. Anh Tâm không đồng ý, nói với anh Út “về thì phải để xe máy cày lại”. Sau đó, anh Út chạy xe máy cày về, nhiều người chạy theo sau cầm cây, cầm cuốc đập ầm Ông Tiến và một người hàng xóm tên Nghinh, thấy anh Tâm từ chỗ máy cày của anh Út trở về, chiếc áo trên người anh Tâm có dính nhiều vết máu.

Một nhân chứng khác là anh Lê Minh Lực cho biết, anh Tâm mướn anh Lực đến để lái xe về. Khi đến nhà anh Tâm, lúc đó xe anh Út chạy qua, anh Tâm cản lại, nhưng anh Út không dừng, nên anh Tâm chạy theo, một lúc sau mới về...

Giằng co trước khi nạn nhân chết

Trao đổi với chúng tôi, anh Tâm trình bày: Anh Út thiếu nợ anh Tâm 20 triệu đồng. Nghe tin anh Út “ôm” cả trăm triệu đồng vừa bán mì qua Campuchia trốn nợ, anh Tâm vội báo cho những chủ nợ khác biết cùng nhau đi tìm. Khi đến gần nhà thờ xã Suối Dây, anh Tâm kêu dừng xe nhưng anh Út không dừng. Anh Tâm điện thoại kêu những chủ nợ khác chạy vòng ra xã Suối Dây chặn anh Út lại. Cuối cùng anh Út chịu chạy xe về, tấp vào nhà anh Châu nhờ giải quyết.

Anh Tâm nói: “Khi anh Út chạy xe máy cày ngang nhà, tôi chạy ra ngăn lại, kêu tắt máy, dừng xe nhưng anh không dừng. Tôi chạy theo nắm vè xe máy cày lại, nên té sấp xuống đất. Tôi vào nhà định lấy xe mô tô đuổi theo, chưa kịp đi thì một số người về báo anh Út té xe chết rồi” (?)

Công an viên ấp cùng phóng viên tìm ổ gà tại hiện trường nhưng không thấy?



Viện kiểm sát sẽ đánh giá lại toàn bộ tình tiết có trong vụ án

Theo quan sát của chúng tôi, hiện trường nơi anh Út bị ngã là con đường đất nông thôn bằng phẳng, không như kết luận của Công an Tân Châu là đường ổ gà. Chiếc xe máy cày có trọng lượng khá nặng, có kéo theo rơ moóc, cho dù xe chạy nhanh cũng khó có khả năng anh Út văng ra khỏi ghế, té xuống đất.

Từ thực tế nêu trên, với kết luận cái chết của anh Út vì tai nạn giao thông, tạo ra một dư luận bức xúc không chỉ gia đình anh Út, mà ngay cả những người hàng xóm của gia đình anh Út cũng rất bất bình. Phải chăng Công an Tân Châu điều tra nguyên nhân sơ sài, thiếu khách quan?

Trao đổi vụ việc nêu trên, ông Võ Văn Tài, Phó viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu cho biết: Ngày 9-5-2011, Viện KSND huyện Tân Châu nhận đơn khiếu nại của chị Bách. Vì vậy, Viện KSND Tân Châu đang thẩm định, nghiên cứu lại hồ sơ, đánh giá lại toàn bộ tình tiết có trong vụ án và sẽ có kết luận việc cơ quan điều tra, Công an Tân Châu không khởi tố vụ án là đúng hay sai. Sau đó, sẽ có văn bản trả lời chính thức cho gia đình chị Bách.