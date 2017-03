Truy lai lịch các “xe hộ đê”, chuyên dụng “lụi”

Xe dịch vụ cứu hộ đâu được ưu tiên Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, khẳng định: Theo quy định, chỉ có xe làm công tác cứu hộ của ngành GTVT và CSGT là được phép gắn và sử dụng cờ, đèn và còi ưu tiên khi di chuyển đến hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ. Hiện do cả Thanh tra GTVT và CSGT không có đủ loại xe và các thiết bị chuyên dùng khác, vì vậy trong nhiều trường hợp, nhằm giải tỏa nhanh hiện trường tai nạn hay ùn tắc giao thông do tai nạn, lực lượng chức năng phải nhờ đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ sở, doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ cứu hộ. Về quy định, xe chuyên dùng cứu hộ của các cơ sở dịch vụ không được lắp và sử dụng các loại cờ, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên. Khi làm nhiệm vụ, xe cứu hộ dịch vụ có thể sử dụng đèn quay, đèn phát sáng rời (gọi là đèn cảnh báo, hoàn toàn khác đèn ưu tiên) để thông báo cho người và xe đi đường biết phạm vi hiện trường đang thực hiện công tác cứu hộ. Do đó, các xe tư nhân có gắn và sử dụng còi, đèn, cờ khi làm dịch vụ cứu hộ hoặc chở, kéo hàng thuê mà báo Pháp Luật TP.HCM nêu là vi phạm pháp luật.