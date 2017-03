Truy quét xe “dù”, xe quá tải

Do là địa bàn giáp ranh và tập trung nhiều người về quê, vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán hằng năm, tình hình hoạt động của xe “dù”, bến cóc trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương vô cùng phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và Bộ Công an, các địa phương đã lên kế hoạch truy quét xe “dù” và xe quá tải để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2010.



Xác định nhiều điểm “nóng”



Đến ngày 19-1, kế hoạch phối hợp liên ngành để xử lý xe đò vi phạm trên địa bàn TPHCM giữa Thanh tra Sở GTVT, Phòng CSGT Đường bộ Công an TP đã được ký kết. Theo đó, từ ngày 25-1 đến 28-2 (11 tháng chạp đến 15 tháng giêng), lực lượng liên ngành sẽ đồng loạt tổng kiểm tra, xử lý hoạt động của xe “dù”, xe quá tải.



Địa bàn tập trung kiểm tra xử lý sẽ mở rộng từ khu vực quận Thủ Đức đến các quận 9, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Bình Chánh... Trong đó, nhiều điểm “nóng” được xác định là cầu vượt Linh Trung - KCX Linh Trung; khu vực đối diện Trường ĐH Nông Lâm; khu vực trước cảng ICD đến ngã tư Thủ Đức, khu vực siêu thị Co.opMart (ngã tư Thủ Đức), trước khu du lịch Suối Tiên...



Đặc biệt, khu vực quanh Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, lực lượng thanh tra và CSGT sẽ tăng cường kiểm tra các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, khu vực cầu Bình Triệu, trước cây xăng Huệ Thiên 1, 2, 3; khu cầu vượt Sóng Thần...







Chiều 19-1, gần cổng sau Bến xe Miền Đông, xe khách biển số 93-2199 vừa chạy vừa rước khách là một phụ nữ đang bồng con nhỏ trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Ảnh: T.HỒNG Chiều 19-1, gần cổng sau Bến xe Miền Đông, xe khách biển số 93-2199 vừa chạy vừa rước khách là một phụ nữ đang bồng con nhỏ trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Ảnh: T.HỒNG



Hạ tải xe vi phạm

Cục CSGT và Cục Đường bộ vào cuộc Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt và Cục Đường bộ VN cũng đã có kế hoạch kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong vận tải khách Tết Nguyên đán 2010.

Theo đó, các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các hành vi: chạy quá tốc độ quy định, vi phạm an toàn kỹ thuật xe, chở quá số người quy định, tài xế sử dụng chất kích thích, rượu, bia... Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chỉ đạo các bến xe bằng mọi giá phải đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, kiên quyết không để hành khách chậm về quê đón Tết.



Chỉnh trang bến tàu, bến xe, cảng hàng không, hệ thống thông tin để hành khách nhận được kịp thời và đầy đủ thông tin, triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách, chống nạn đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội .T.Hồng



Theo T.Hồng-K.Cương-V.Hùng (NLĐ)



Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM, cho biết trong quá trình kiểm tra, nếu phương tiện có hành vi vi phạm sẽ bị tạm giữ theo quy định. Các điểm để “chứa” xe vi phạm cũng đã được chuẩn bị, cụ thể là Bến xe ngã tư Ga, bãi tạm giữ xe của Đội CSGT Rạch Chiếc.Ông Việt khẳng định: “Đợt tổng kiểm tra sẽ tiến hành liên tục nhằm ngăn chặn triệt để nạn xe “dù”, tình trạng đón rước khách dọc đường, chặt chém, nhồi nhét khách...”.Ngày 19-1, tỉnh Đồng Nai cũng đã thành lập ban chỉ đạo gồm Sở GTVT, Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, các đơn vị quản lý, khai thác bến xe và lên phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Ông Trần Văn Quan, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, nhận định: Đồng Nai là tỉnh có nhiều KCN, số lượng công nhân các tỉnh có nhu cầu về quê ăn Tết rất đông.Thêm vào đó, các phương tiện vận chuyển khách từ Bình Dương và TPHCM về các tỉnh phía Bắc cũng thường quá tải khi đi qua địa bàn tỉnh, do đó lực lượng liên ngành sẽ cương quyết hạ tải những xe chở quá số người quy định. Theo kế hoạch, từ ngày 3-2 (20 tháng chạp), lực lượng CSGT, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai sẽ bắt đầu mở cao điểm tuần tra, kiểm soát để xử lý các xe nhồi nhét khách, xe “dù”, bến cóc trên tuyến Quốc lộ 1A, đặc biệt là các điểm “nóng”: ngã tư Vũng Tàu, vòng xoay Tam Hiệp, ngã tư Amata, chợ Sặt, ngã ba Trị An, ngã tư Dầu Giây...Để thực hiện kế hoạch hạ tải xe vi phạm, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã lên danh sách tên, số điện thoại cụ thể của hơn 100 xe dự phòng, sẵn sàng vận chuyển khách khi xử lý xe bị hạ tải. Đồng thời huy động các doanh nghiệp vận tải cam kết đưa hơn 2.000 phương tiện vào phục vụ hành khách. “Người dân khi có nhu cầu nên vào bến mua vé, không đón xe dọc đường để tránh nạn chặt chém và nhồi nhét khách”- ông Quan khuyến cáo.Tại Bình Dương, Sở GTVT tỉnh này cho biết cũng đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi đậu, đỗ đón khách không đúng quy định nhằm ngăn ngừa các hành vi biến tướng của hoạt động xe “dù”. Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý những xe dừng rước khách dọc đường, xe chở quá số người quy định. Đặc biệt là các khu đất trống, cây xăng, thậm chí đậu xe trong nhà để đối phó với lực lượng chức năng...