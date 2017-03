Truy sát bạn "vợ hờ" vì nghi xúi ngoại tình

HĐXX TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 17-5 đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Thành (tự Thành mập, SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hình phạt là 18 năm tù giam.





Con của bị cáo Nguyễn Tấn Thành chạy theo cha khi bị dẫn giải đưa về trại giam



17 tuổi có con với chị N.T.Đ nhưng Thành sớm bỏ nhà đi rồi kiếm sống bằng nghề đạp xích lô và chạy xe ôm. Thành quen biết và chung sống như vợ chồng với bà Lim So Kha (SN 1961) từ tháng 10-2010 tại quận Bình Thạnh - TPHCM.Do nghi ngờ bà Kha không chung thủy nên khoảng 21 giờ ngày 18-12-2010, cả hai cãi nhau. Thành tức giận, lấy cây gỗ đánh liên tiếp làm bà Kha gãy cả hai tay, rơi 2 chiếc vòng. Thành nhặt một chiếc vòng bằng vàng bỏ vào túi áo. Chiếc vàng này sau đó được Thành đem bán được 6.870.000 đồng và đem đi nhậu.Đến 00 giờ 30 phút ngày 20-12-2010, do nghi ngờ bạn bà Kha là chị Lê Thị Thu Thủy xúi giục “vợ” mình quen với người khác nên Thành về lấy mã tấu rồi chạy đến nhà chị Thủy, chém nhiều nhát vào người chị.Do người nhà chị Thủy chạy thoát nên Thành đến nhà bà Kha, chém đứt dây xích khóa cửa nhưng do có đông người đến xem nên Thành bỏ đi.Đến 8 giờ cùng ngày, Thành đi nhậu rồi quay trở lại nhà chị Thủy, dùng mã tấu chém liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống nền nhà. Thấy máu chảy lênh láng, nghĩ chị Thủy đã chết, Thành bỏ đi, đến Bệnh viện 175 tìm bà Kha nhưng không gặp.Qua truy xét ngày 21-12-2010, Thành bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên. Riêng chị Thủy sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu đã may mắn thoát chết.Trước đó, Thành đã từng 3 lần đi tù vì tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.Theo Kha Miên (NLĐ)