Truy sát đẫm máu trên phố và “cái giá” cho một băng giang hồ

Đòn trả thù của gã giang hồ “số má”

Vào buổi tối ngày đầu tháng 10/2010, anh Lê Vĩnh Sinh (41 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Nga (23 tuổi, cả hai ngụ tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng mẹ và vợ của Nguyễn Văn Minh (tức Minh “đen”, 31 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ cùng khu phố với anh Sinh) đến một nhà hàng tại quận 12 (TP.HCM) để ăn tối.

Sau nhiều năm "làm mưa, làm gió" Minh "đen" đã sa lưới

Khi bữa cơm vừa bắt đầu thì bất chợt, Minh “đen” tìm đến chửi bới, lao vào đánh đập vợ mình. Thấy vậy, anh Sinh liền nhảy vào khuyên can, cũng chính từ chuyện này Minh “đen” xảy ra mâu thuẫn với anh Sinh. Trước khi rời nhà hàng, Minh “đen” tuyên bố sẽ “xử đẹp” vợ chồng anh Sinh.

Thời gian về sau, Minh “đen” thường xuyên dùng điện thoại nhắn tin đe dọa sẽ cho người chém anh Sinh và những người thân trong gia đình nếu anh này không đến xin lỗi Minh. Thấy việc mình làm không có gì sai trái nên anh Sinh không xin lỗi Minh “đen”.

Bực tức, Minh “đen” đem chuyện này kể lại với một “đại ca” đang nổi là Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng “đen”, 25 tuổi, quê Hà Tĩnh). Hai đối tượng này đã bàn cách lập kế hoạch chém dằn mặt anh Sinh. Để thực hiện kế hoạch này Hoàng “đen” cùng tên đàn em thân tín Lê Xuân Quỳnh (22 tuổi, quê Nghệ An) đi xuống khu vực Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) mua 4 cây mã tấu bằng inox (mỗi cây dài khoảng 60cm) đem về phòng trọ cất giấu.

Đề phòng bị lực lượng chức năng kiểm tra, số mã tấu này được Hoàng và Quỳnh đem ra giấu trên mái tôn nhà vệ sinh của khu nhà trọ. Chuẩn bị xong hung khí và tập hợp khá đông đàn em, Minh “đen” quyết định bắt đầu kế hoạch thanh toán người dám can mình đánh vợ.

Cuộc truy sát lúc nửa đêm

Đêm 25/10/2011, Minh “đen” được đám đệ tử cho biết, anh Sinh đang có mặt tại một quán Bar đóng trên địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. Ngay lập tức, đối tượng này điện thoại cho Hoàng “đen” nhanh chóng tập hợp thêm các đối tượng Trương Văn Ngọ (21 tuổi), Lê Văn Minh (Minh “mập”, 27 tuổi, cùng quê Nghệ An), Phan Văn Anh (23 tuổi), Đinh Văn Thể (25 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) Lê Anh Nam (23 tuổi, quê Quảng Bình),; Phạm Phong Trào (31 tuổi, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Văn Huy (23 tuổi, quê Hà Nam) và Lê Xuân Quỳnh kéo xuống chém anh Sinh.

Một nạn nhân bị băng nhóm của Minh "đen" chém trọng thương

Khoảng 0h cùng ngày, nhóm côn đồ phát hiện anh Sinh cùng nhóm bạn gồm các anh: Bùi Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Quyền, Lê Xuân Dũng, Mai Xuân Hiển (cùng ngụ khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) đi từ quán Bar ra. Do khu vực này đông người nên bọn giang hồ không thể ra tay. Bám theo nhóm anh Sinh đến địa bàn phường Dĩ An (thị xã Dĩ An), Hoàng “đen” cùng đồng bọn đã “dàn trận” bắt đầu cuộc truy sát đẫm máu ngay trên phố.

Khi đã nhận được mã tấu, Lê Văn Minh, Tài, Huy và bạn tên Tài lao vào chém loạn xạ. Phát hiện có người lạ tấn công, nhóm của anh Sinh chia nhau tìm đường chạy thoát thân. Tuy nhiên, bị chém nhiều nhát anh Quyền, Bảo và anh Sinh gục tại chỗ. Sau khi hạ sát thành công nhóm đối thủ, bọn côn đồ còn cướp luôn chiếc xe máy của anh Sinh tẩu thoát.

Riêng các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại một phòng khám đa khoa gần đó. Bị thương nặng nhất, anh Bảo được chuyển thẳng đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh Bảo đã tử vong sau 1 tuần nằm viện. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng trong lúc bị các đối tượng đuổi chém, anh Bảo bỏ chạy sau đó tông xe vào cột điện và tử vong. Các nạn nhân còn lại tuy giữ được mạng sống nhưng thương tật vĩnh viễn lên đến trên 40%.

“Cái giá” phải trả

Trước vụ án sặc mùi “xã hội đen”, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương vào cuộc truy bắt các đối tượng gây ra vụ án này. Lần lượt các đối tượng trực tiếp chém nhóm anh Sinh đã sa lưới. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu là Minh “đen” đã nhanh chân bỏ trốn. Lệnh truy nã tên giang hồ cộm cán này cũng được cơ quan công an phát đi.

Sau ba tháng truy nã Nguyễn Văn Minh (tự Minh “đen”, 31 tuổi; quê Hà Tĩnh) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh (TP.HCM). Khi đã bắt trọn băng nhóm này, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp truy tố băng nhóm này về các tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Băng giang hồ "chia nhau" 81 năm tù giam

Tại phiên tòa xét xử lưu động vào sáng 17/8 của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội, thậm chí có kẻ đã bật khóc. Điều làm nhiều người có mặt tại buổi xét xử cảm thấy căm phẫn là khi nghe lời khai của những kẻ đã chém anh Sinh và 2 người bạn. Cụ thể; Hoàng “đen” khai chém anh Sinh là vì “tình nghĩa”, một số tên khác thì thừa nhận chỉ biết anh em kêu đi chém thì đi…

Cuối cùng “cái giá” dành cho băng côn đồ này là 81 năm tù giam. Với vai trò chủ mưu Minh “đen” và Hoàng “đen” bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù. Kẻ trực tiếp chém nhóm anh Sinh và cướp chiếc xe máy là Nguyễn Văn Huy bị xử phạt 15 năm tù giam, các đối tượng còn lại lần lượt chia nhau mức án từ 5 – 8 năm tù.

Theo Trung Kiên (Dân trí)