Truy tìm đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(PLO)- Chiều 2-9, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cùng Đội CSGT 1-46 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đang điều tra, truy tìm đối tượng gây tai nạn khiến anh Hồ Viết Cảnh (31 tuổi, học viên Trường Quân sự tỉnh Nghệ An) chết. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.