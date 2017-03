Truy tìm đối tượng nghi vấn giết bốn bà cháu

Theo đó, 21 giờ 30, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh có thông báo trên cổng thông tin về việc truy tìm đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24-9-2016 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí khiến bốn bà cháu nhà bà Nguyễn Thị Hát bị chết thảm.

Đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người nghiêm trọng trên là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8 m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái.



Đối tượng Doãn Trung Dũng (Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (theo số điện thoại Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0913251857) và đ/c Đại tá Nguyễn Quốc Trung - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 0913.263421) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật.