Truy tìm kẻ sát hại cụ bà cướp đôi bông tai vàng

(PLO)- Ngày 2-4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cùng Cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang điều tra truy bắt kẻ giết chết bà Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi, trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) rồi cướp tài sản.