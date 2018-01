Truy tìm người liên quan vụ lừa đảo ở Hóc Môn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.



Trong quá trình điều tra, công an xác định bà Trần Thị Kim Thủy (sinh năm 1977, thường trú số 142 đường 32, Bình Phú, phường 10, quận 6, TP.HCM) là người liên quan đến vụ án lừa đảo trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, qua xác minh, hiện bà Thủy bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú.

Để có căn cứ xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn ra thông báo truy tìm bà Thủy. Theo đó, Công an huyện Hóc Môn yêu cầu bà Thủy đến trình diện. Các cơ quan chức năng, cá nhân khi phát hiện bà Thủy, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, Đội điều tra tổng hợp; điều tra viên Đỗ Thị Nun theo số điện thoại 3.8910.395; 0907999854.