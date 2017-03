Truy tìm vật chứng vụ nổ “bom quà” kinh hoàng

Chiều 26-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra thông báo truy tìm vật chứng trong vụ án giết người chưa rõ thủ phạm. Vụ án nổ “bom quà” xảy ra vào ngày 12-1, tại xã Trung Tiến (Quan Sơn, Thanh Hóa) làm một người chết, hai người bị thương.



Chân dung thủ phạm gây ra vụ nổ. Ảnh: CATH

Cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường một tờ tranh lịch do đối tượng đã dùng để bọc hộp Radio gây án. Đây là loại lịch treo tường một tờ, đã bị rách thành nhiều mảnh với kích thước khoảng (70 x45cm). Tờ lịch có màu xanh cốm, mặt trước có hình ảnh chăn, ga, gối, đệm và in với chữ CALENDAR 2011, Xuân Tân Mão và chữ Bedroom.

Phía góc dưới bên phải in chữ Photo Phú An, phía dưới bức tranh có dòng chữ in Huyện ủy-HĐND- UBND-UBMTTQ không có phần ghi địa phương phát hành. Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo người biết và phát hiện tố giác tội phạm, phát hiện nguồn gốc tờ tranh lịch nêu trên trực tiếp ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa số điện thoại: 013356661 và 0913.642.469 hoặc công an nơi gần nhất.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 4h chiều cùng ngày 12-1, gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh nhận được một món quà sinh nhật được gói rất đẹp gửi qua xe khách Hải Muối chạy tuyến TP Thanh Hóa - Quan Sơn. Tuy nhiên khi nhận được quà gia đình anh Tỉnh không dám mở quà, vì không ghi rõ nơi gửi nên đã cất vào trong tủ.

Đến khoảng 7h tối, thì chị Đỗ Thị Lệ (vợ anh Tỉnh) có điện thoại về quê cho mẹ ở Thiệu Hợp, Thiệu hóa để hỏi gia đình anh em, có ai gửi quà sinh nhật lên cho con gái chị là Đỗ Thị Thủy (11 tuổi) không. Nhưng mẹ chị xác nhận là không ai gửi. Sau đó mẹ chị Lệ có khuyên con nên gửi lại món quà cho người gửi qua xe Hải Muối về TP Thanh Hóa.

Khi chị mang quà ra nói với chồng để sáng sớm hôm sau gửi về, lúc này cháu Thủy thấy hộp quà đẹp nên liên tục đòi bố mẹ mở quà. Chiều con gái, anh Tỉnh và chị Thủy đã mở hộp quà, thấy chiếc đài cassette khá đẹp. Ngay sau đó con gái cùng mẹ và anh Tỉnh đến gần ổ điện cắm nghe thử. Bất ngờ chiếc đài nổ lớn khiến anh Tỉnh tử vong. Chị Lệ và cháu Thủy bị thương nặng buộc phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án nổ đài cassette, đồng thời cơ quan chức năng cũng nhờ họa sĩ vẽ lại chân dung kẻ phạm tội, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại hung thủ gây ra vụ án vẫn chưa bị bắt và xử lý theo pháp luật.

ĐẶNG TRUNG